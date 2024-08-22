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Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному
Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному - РИА Новости, 22.08.2024
Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному
Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который продолжает лечение после атаки украинского дрона, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:13
2024-08-22T12:13
2024-08-22T12:57
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владимир путин
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который продолжает лечение после атаки украинского дрона, сообщили в пресс-службе президента. "Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе", —сказали в Кремле.Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где обследовали и приняли решение перевезти пациента в Москву.Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240810/poddubnyy-1965364458.html
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россия, курская область, владимир путин, евгений поддубный, вгтрк
Россия, Курская область, Владимир Путин, Евгений Поддубный, ВГТРК
Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному
Путин позвонил военкору ВГТРК Поддубному, раненному в Курской области
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который продолжает лечение после атаки украинского дрона, сообщили в пресс-службе президента.
«
"Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе", —сказали в Кремле.
Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где обследовали и приняли решение перевезти пациента в Москву.
Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.