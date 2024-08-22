https://ria.ru/20240822/putin-1967753774.html

Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному

Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному - РИА Новости, 22.08.2024

Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному

Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который продолжает лечение после атаки украинского дрона, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:13

2024-08-22T12:13

2024-08-22T12:57

россия

курская область

владимир путин

евгений поддубный

вгтрк

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который продолжает лечение после атаки украинского дрона, сообщили в пресс-службе президента. "Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе", —сказали в Кремле.Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где обследовали и приняли решение перевезти пациента в Москву.Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240810/poddubnyy-1965364458.html

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россия, курская область, владимир путин, евгений поддубный, вгтрк