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Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному - РИА Новости, 22.08.2024
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12:13 22.08.2024 (обновлено: 12:57 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/putin-1967753774.html
Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному
Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному - РИА Новости, 22.08.2024
Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному
Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который продолжает лечение после атаки украинского дрона, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:13
2024-08-22T12:57
россия
курская область
владимир путин
евгений поддубный
вгтрк
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который продолжает лечение после атаки украинского дрона, сообщили в пресс-службе президента. &quot;Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе&quot;, —сказали в Кремле.Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где обследовали и приняли решение перевезти пациента в Москву.Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240810/poddubnyy-1965364458.html
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россия, курская область, владимир путин, евгений поддубный, вгтрк
Россия, Курская область, Владимир Путин, Евгений Поддубный, ВГТРК
Путин позвонил раненному в Курской области военкору ВГТРК Поддубному

Путин позвонил военкору ВГТРК Поддубному, раненному в Курской области

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который продолжает лечение после атаки украинского дрона, сообщили в пресс-службе президента.
«

"Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе", —сказали в Кремле.

Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где обследовали и приняли решение перевезти пациента в Москву.
Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Состояние военкора Поддубного остается тяжелым
10 августа, 12:07
 
РоссияКурская областьВладимир ПутинЕвгений ПоддубныйВГТРК
 
 
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