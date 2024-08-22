https://ria.ru/20240822/putin-1967704501.html
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.08.2024
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:06
2024-08-22T15:06
2024-08-22T15:06
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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Совещание Путина с членами правительства
Совещание Путина с членами правительства
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
2024-08-22T15:06
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PT49M37S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.