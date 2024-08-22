https://ria.ru/20240822/putin--1967815540.html

Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны

Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны - РИА Новости, 22.08.2024

Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны

Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны, он отметил, что обсуждал этот... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:17

2024-08-22T15:17

2024-08-22T15:19

специальная военная операция на украине

владимир путин

брянская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны, он отметил, что обсуждал этот вопрос с руководством силовых ведомств с утра. "Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств. Такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно", - сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/putin-1967812038.html

брянская область

россия

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владимир путин, брянская область, россия, безопасность