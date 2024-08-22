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Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 22.08.2024 (обновлено: 15:19 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/putin--1967815540.html
Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны
Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны - РИА Новости, 22.08.2024
Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны
Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны, он отметил, что обсуждал этот... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:17
2024-08-22T15:19
специальная военная операция на украине
владимир путин
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны, он отметил, что обсуждал этот вопрос с руководством силовых ведомств с утра. "Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств. Такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно", - сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/putin-1967812038.html
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владимир путин, брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Брянская область, Россия, Безопасность
Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны

Путин поручил немедленно организовать финобеспечение подразделений теробороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны, он отметил, что обсуждал этот вопрос с руководством силовых ведомств с утра.
"Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств. Такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно", - сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБрянская областьРоссияБезопасность
 
 
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