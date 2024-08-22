https://ria.ru/20240822/putin--1967815540.html
Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны
Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны - РИА Новости, 22.08.2024
Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны
Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны, он отметил, что обсуждал этот... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:17
2024-08-22T15:17
2024-08-22T15:19
специальная военная операция на украине
владимир путин
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны, он отметил, что обсуждал этот вопрос с руководством силовых ведомств с утра. "Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств. Такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно", - сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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владимир путин, брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Брянская область, Россия, Безопасность
Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны
Путин поручил немедленно организовать финобеспечение подразделений теробороны