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Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России - РИА Новости, 22.08.2024
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13:17 22.08.2024 (обновлено: 13:21 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/pushki-1967774751.html
Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России
Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России - РИА Новости, 22.08.2024
Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России
Политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:17
2024-08-22T13:21
финляндия
россия
вашингтон (штат)
александер стубб
алексей пушков
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале. "НАТО намерена разместить в Финляндии 5 тысяч своих солдат. Сбылась мечта "американского" президента Финляндии Стубба - иначе его и не назовешь. Стубб известен в основном тем, что занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон. Разницы нет даже в запятых. Финляндии все это дает снижение уровня жизни, безопасности, доходов от внешней торговли и ухудшение платежного баланса", - написал Пушков. Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.
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финляндия, россия, вашингтон (штат), александер стубб, алексей пушков, нато, совет федерации рф
Финляндия, Россия, Вашингтон (штат), Александер Стубб, Алексей Пушков, НАТО, Совет Федерации РФ
Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России

Пушков: политика Финляндии по отношению к РФ снижает уровень жизни в этой стране

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
«
"НАТО намерена разместить в Финляндии 5 тысяч своих солдат. Сбылась мечта "американского" президента Финляндии Стубба - иначе его и не назовешь. Стубб известен в основном тем, что занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон. Разницы нет даже в запятых. Финляндии все это дает снижение уровня жизни, безопасности, доходов от внешней торговли и ухудшение платежного баланса", - написал Пушков.
Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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ФинляндияРоссияВашингтон (штат)Александер СтуббАлексей ПушковНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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