https://ria.ru/20240822/pushki-1967774751.html

Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России

Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России - РИА Новости, 22.08.2024

Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России

Политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:17

2024-08-22T13:17

2024-08-22T13:21

финляндия

россия

вашингтон (штат)

александер стубб

алексей пушков

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале. "НАТО намерена разместить в Финляндии 5 тысяч своих солдат. Сбылась мечта "американского" президента Финляндии Стубба - иначе его и не назовешь. Стубб известен в основном тем, что занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон. Разницы нет даже в запятых. Финляндии все это дает снижение уровня жизни, безопасности, доходов от внешней торговли и ухудшение платежного баланса", - написал Пушков. Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.

https://ria.ru/20240408/finlyandiya-1938469760.html

финляндия

россия

вашингтон (штат)

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финляндия, россия, вашингтон (штат), александер стубб, алексей пушков, нато, совет федерации рф