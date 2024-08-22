Пушков оценил политику президента Финляндии по отношению к России
Пушков: политика Финляндии по отношению к РФ снижает уровень жизни в этой стране
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
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"НАТО намерена разместить в Финляндии 5 тысяч своих солдат. Сбылась мечта "американского" президента Финляндии Стубба - иначе его и не назовешь. Стубб известен в основном тем, что занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон. Разницы нет даже в запятых. Финляндии все это дает снижение уровня жизни, безопасности, доходов от внешней торговли и ухудшение платежного баланса", - написал Пушков.
Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.