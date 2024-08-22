https://ria.ru/20240822/protesty-1967805003.html
В Джакарте силовики применили водометы против протестующих
В Джакарте силовики применили водометы против протестующих - РИА Новости, 22.08.2024
В Джакарте силовики применили водометы против протестующих
На фоне массовых протестов в Джакарте силы безопасности страны применили водометы против протестующих у здания парламента страны, а полиция возвела баррикады... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:52
2024-08-22T14:52
2024-08-22T18:32
в мире
джакарта
индонезия
джоко видодо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967856347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1332e2494b4aa653734b9025c56606a5.jpg
ДЖАКАРТА, 22 авг - РИА Новости. На фоне массовых протестов в Джакарте силы безопасности страны применили водометы против протестующих у здания парламента страны, а полиция возвела баррикады после того, как демонстранты снесли ворота парламента, сообщают индонезийские СМИ. Ранее сообщалось, что в Индонезии проходят массовые протесты после правок, которые внес парламент страны в закон о региональных выборах, демонстранты по всей стране выходят на улицы, призывая к пересмотру решения. "В четверг силы безопасности обстреляли из водометов (протестующих - ред.) у здания палаты представителей парламента в Джакарте, протестующие требовали от законодателей отказаться от своего плана по спорному пересмотру закона о выборах", - сообщает индонезийская газета Jakarta Post. По данным агентства ANTARA, полиция также выставила баррикады после того, как протестующие обрушили задние ворота парламента. "Полиция выставила баррикады, чтобы демонстранты не могли выйти в здание парламента", - сообщает издание. Более того, по сообщению телеканала Metro TV, в отношении протестующих также был применен слезоточивый газ. Накануне парламент страны принял два важных решения относительно процесса выдвижения кандидатов на региональные выборы, которые вызвали общественный резонанс. Во-первых, избирательный порог был снижен до 6,5–10% действительных голосов в парламенте, что позволит отдельным партиям выдвигать кандидатов без создания коалиции. Кроме того, парламент выпустил постановление минимальном возрасте для кандидатов на региональных выборах, и установил минимальный возраст в 30 лет на момент инаугурации. Эта корректировка может позволить председателю Индонезийской партии солидарности (PSI) Кэсангу Пангарепу, сыну президента Джоко Видодо, участвовать в региональных выборах 2024 года, несмотря на ранее существовавшие сомнения относительно его права на участие из-за возраста.
https://ria.ru/20240422/antara-1941437805.html
https://ria.ru/20240214/vybory-1927163881.html
джакарта
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967856347_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2f79eef1d3ea1afaa513ca301c7ac696.jpg
Массовые протесты в Индонезии против закона о выборах
На фоне массовых протестов в Джакарте силы безопасности страны применили водометы против протестующих у здания парламента страны, а полиция возвела баррикады после того, как демонстранты снесли ворота парламента, сообщают индонезийские СМИ. Ранее сообщалось, что в Индонезии проходят массовые протесты после правок, которые внес парламент страны в закон о региональных выборах, демонстранты по всей стране выходят на улицы, призывая к пересмотру решения.
2024-08-22T14:52
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джакарта, индонезия, джоко видодо
В мире, Джакарта, Индонезия, Джоко Видодо
В Джакарте силовики применили водометы против протестующих
Jakarta Post: в Джакарте применили водометы против протестующих у парламента
ДЖАКАРТА, 22 авг - РИА Новости.
На фоне массовых протестов в Джакарте силы безопасности страны применили водометы против протестующих у здания парламента страны, а полиция возвела баррикады после того, как демонстранты снесли ворота парламента, сообщают индонезийские СМИ
.
Ранее сообщалось, что в Индонезии
проходят массовые протесты после правок, которые внес парламент страны в закон о региональных выборах, демонстранты по всей стране выходят на улицы, призывая к пересмотру решения.
"В четверг силы безопасности обстреляли из водометов (протестующих - ред.) у здания палаты представителей парламента в Джакарте, протестующие требовали от законодателей отказаться от своего плана по спорному пересмотру закона о выборах", - сообщает индонезийская газета Jakarta Post.
По данным агентства ANTARA, полиция также выставила баррикады после того, как протестующие обрушили задние ворота парламента.
"Полиция выставила баррикады, чтобы демонстранты не могли выйти в здание парламента", - сообщает издание.
Более того, по сообщению телеканала Metro TV, в отношении протестующих также был применен слезоточивый газ.
Накануне парламент страны принял два важных решения относительно процесса выдвижения кандидатов на региональные выборы, которые вызвали общественный резонанс. Во-первых, избирательный порог был снижен до 6,5–10% действительных голосов в парламенте, что позволит отдельным партиям выдвигать кандидатов без создания коалиции.
Кроме того, парламент выпустил постановление минимальном возрасте для кандидатов на региональных выборах, и установил минимальный возраст в 30 лет на момент инаугурации. Эта корректировка может позволить председателю Индонезийской партии солидарности (PSI) Кэсангу Пангарепу, сыну президента Джоко Видодо
, участвовать в региональных выборах 2024 года, несмотря на ранее существовавшие сомнения относительно его права на участие из-за возраста.