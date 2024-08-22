https://ria.ru/20240822/protesty-1967805003.html

В Джакарте силовики применили водометы против протестующих

В Джакарте силовики применили водометы против протестующих - РИА Новости, 22.08.2024

В Джакарте силовики применили водометы против протестующих

На фоне массовых протестов в Джакарте силы безопасности страны применили водометы против протестующих у здания парламента страны, а полиция возвела баррикады... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:52

2024-08-22T14:52

2024-08-22T18:32

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ДЖАКАРТА, 22 авг - РИА Новости. На фоне массовых протестов в Джакарте силы безопасности страны применили водометы против протестующих у здания парламента страны, а полиция возвела баррикады после того, как демонстранты снесли ворота парламента, сообщают индонезийские СМИ. Ранее сообщалось, что в Индонезии проходят массовые протесты после правок, которые внес парламент страны в закон о региональных выборах, демонстранты по всей стране выходят на улицы, призывая к пересмотру решения. "В четверг силы безопасности обстреляли из водометов (протестующих - ред.) у здания палаты представителей парламента в Джакарте, протестующие требовали от законодателей отказаться от своего плана по спорному пересмотру закона о выборах", - сообщает индонезийская газета Jakarta Post. По данным агентства ANTARA, полиция также выставила баррикады после того, как протестующие обрушили задние ворота парламента. "Полиция выставила баррикады, чтобы демонстранты не могли выйти в здание парламента", - сообщает издание. Более того, по сообщению телеканала Metro TV, в отношении протестующих также был применен слезоточивый газ. Накануне парламент страны принял два важных решения относительно процесса выдвижения кандидатов на региональные выборы, которые вызвали общественный резонанс. Во-первых, избирательный порог был снижен до 6,5–10% действительных голосов в парламенте, что позволит отдельным партиям выдвигать кандидатов без создания коалиции. Кроме того, парламент выпустил постановление минимальном возрасте для кандидатов на региональных выборах, и установил минимальный возраст в 30 лет на момент инаугурации. Эта корректировка может позволить председателю Индонезийской партии солидарности (PSI) Кэсангу Пангарепу, сыну президента Джоко Видодо, участвовать в региональных выборах 2024 года, несмотря на ранее существовавшие сомнения относительно его права на участие из-за возраста.

https://ria.ru/20240422/antara-1941437805.html

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Массовые протесты в Индонезии против закона о выборах На фоне массовых протестов в Джакарте силы безопасности страны применили водометы против протестующих у здания парламента страны, а полиция возвела баррикады после того, как демонстранты снесли ворота парламента, сообщают индонезийские СМИ. Ранее сообщалось, что в Индонезии проходят массовые протесты после правок, которые внес парламент страны в закон о региональных выборах, демонстранты по всей стране выходят на улицы, призывая к пересмотру решения. 2024-08-22T14:52 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, джакарта, индонезия, джоко видодо