https://ria.ru/20240822/proekt-1967793429.html

В ГД внесли проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

В ГД внесли проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие - РИА Новости, 22.08.2024

В ГД внесли проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект о лишении мигрантов... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:17

2024-08-22T14:17

2024-08-22T14:18

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект о лишении мигрантов гражданства РФ за насильственные действия сексуального характера, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести предлагается включить совершение любого насильственного действия или понуждение к действиям сексуального характера", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом также предлагается лишать российского гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. "Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает расширить этот перечень и лишать мигрантов российского паспорта за совершение любого насильственного действия сексуального характера, а также за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти", – сообщил журналистам лидер партии. Миронов также отметил, что в прошлом году в Россию для работы въехало около 12 миллионов мигрантов, и в дальнейшем многие из них получат российское гражданство. На этом фоне, по его словам, на протяжении нескольких лет правоохранительные органы отмечают рост преступности среди мигрантов, что создает напряженную атмосферу в обществе. Согласно действующему законодательству в настоящий момент, иностранные граждане могут лишиться приобретенного гражданства России за преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, организации незаконного вооруженного формирования, а также за распространение фейков о российской армии и совершение преступлений, связанных с диверсионной деятельностью, шпионажем, госизменой.

https://ria.ru/20240819/migranty-1967139065.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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госдума рф, сергей миронов, россия, общество