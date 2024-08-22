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Приговор бойцу джиу-джитсу, напавшему на юношу в Москве, вступил в силу - РИА Новости, 22.08.2024
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18:13 22.08.2024 (обновлено: 18:41 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/prigovor-1967868547.html
Приговор бойцу джиу-джитсу, напавшему на юношу в Москве, вступил в силу
Приговор бойцу джиу-джитсу, напавшему на юношу в Москве, вступил в силу - РИА Новости, 22.08.2024
Приговор бойцу джиу-джитсу, напавшему на юношу в Москве, вступил в силу
Приговор в отношении бойца джиу-джитсу, напавшего на подростка на парковке на западе Москвы и получившего за это 4 года 10 месяцев колонии общего режима,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:13
2024-08-22T18:41
московский городской суд
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Приговор в отношении бойца джиу-джитсу, напавшего на подростка на парковке на западе Москвы и получившего за это 4 года 10 месяцев колонии общего режима, вступил в законную силу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В январе правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на улице Домостроительная. Отмечалось, что мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего начал добивать ударами в голову, несовершеннолетний был госпитализирован с серьезными травмами. В мае Солнцевская межрайонная прокуратура приговорила злоумышленника к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. "Московский городской суд оставил без изменения приговор Солнцевского районного суда города Москвы в отношении Серика Ибатова, осужденного по пункту "д" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений). Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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московский городской суд, россия, москва, происшествия
Московский городской суд, Россия, Москва, Происшествия
Приговор бойцу джиу-джитсу, напавшему на юношу в Москве, вступил в силу

Приговор бойцу джиу-джитсу, напавшему на юношу на западе Москвы, вступил в силу

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramСерик Ибатов, обвиняемый в нападении на подростка на парковке на западе Москвы
Серик Ибатов, обвиняемый в нападении на подростка на парковке на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Серик Ибатов, обвиняемый в нападении на подростка на парковке на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Приговор в отношении бойца джиу-джитсу, напавшего на подростка на парковке на западе Москвы и получившего за это 4 года 10 месяцев колонии общего режима, вступил в законную силу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В январе правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на улице Домостроительная. Отмечалось, что мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего начал добивать ударами в голову, несовершеннолетний был госпитализирован с серьезными травмами. В мае Солнцевская межрайонная прокуратура приговорила злоумышленника к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
"Московский городской суд оставил без изменения приговор Солнцевского районного суда города Москвы в отношении Серика Ибатова, осужденного по пункту "д" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений). Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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