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Суд отправил под домашний арест активиста за финансирование ФБК*
Суд отправил под домашний арест активиста за финансирование ФБК* - РИА Новости, 22.08.2024
Суд отправил под домашний арест активиста за финансирование ФБК*
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Константина Котова за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:05
2024-08-22T18:05
2024-08-22T18:05
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Константина Котова за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы Котову Константину Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 19 октября", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что Котов обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств ФБК*. В сентябре 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. До этого он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции, отмечала сторона обвинения. Защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле 2020 года Мосгорсуд снизил срок до 1,5 лет. Он вышел на свободу в декабре 2020 года.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
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происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Суд отправил под домашний арест активиста за финансирование ФБК*
Суд отправил под домашний арест активиста Котова за финансирование ФБК
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Константина Котова за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Котову Константину Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 19 октября", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что Котов обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ
(финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств ФБК*.
В сентябре 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. До этого он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции, отмечала сторона обвинения.
Защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле 2020 года Мосгорсуд
снизил срок до 1,5 лет. Он вышел на свободу в декабре 2020 года.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России