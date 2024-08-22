Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест активиста за финансирование ФБК* - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/prigovor-1967864609.html
Суд отправил под домашний арест активиста за финансирование ФБК*
Суд отправил под домашний арест активиста за финансирование ФБК* - РИА Новости, 22.08.2024
Суд отправил под домашний арест активиста за финансирование ФБК*
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Константина Котова за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:05
2024-08-22T18:05
происшествия
москва
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Константина Котова за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы Котову Константину Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 19 октября", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что Котов обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств ФБК*. В сентябре 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. До этого он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции, отмечала сторона обвинения. Защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле 2020 года Мосгорсуд снизил срок до 1,5 лет. Он вышел на свободу в декабре 2020 года.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20240822/prigovor-1967792361.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Суд отправил под домашний арест активиста за финансирование ФБК*

Суд отправил под домашний арест активиста Котова за финансирование ФБК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Константина Котова за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Котову Константину Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 19 октября", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что Котов обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств ФБК*.
В сентябре 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. До этого он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции, отмечала сторона обвинения.
Защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле 2020 года Мосгорсуд снизил срок до 1,5 лет. Он вышел на свободу в декабре 2020 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России
Вчера, 14:14
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала