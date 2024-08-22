https://ria.ru/20240822/prigovor-1967859111.html
Экс-главе АО "Транснефть – Верхняя Волга" дали девять лет колонии за взятки
Экс-главе АО "Транснефть – Верхняя Волга" дали девять лет колонии за взятки - РИА Новости, 22.08.2024
Экс-главе АО "Транснефть – Верхняя Волга" дали девять лет колонии за взятки
Бывший генеральный директор АО "Транснефть – Верхняя Волга" Юрий Левин осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 60 миллионов... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:46
2024-08-22T17:46
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Бывший генеральный директор АО "Транснефть – Верхняя Волга" Юрий Левин осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 60 миллионов рублей, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Нижегородской области. Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2021 год Левин с целью получения взяток привлек своих подчиненных в качестве посредников для поиска фирм, выполняющих подрядные работы. Согласно разработанной схеме, подчиненные получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов, обещая создать преимущественные условия участия в аукционах, обеспечив беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство в работе с АО "Транснефть-Верхняя Волга". Полученные деньги они передавали обвиняемому, которыми тот распорядился по своему усмотрению. Общая сумма взяток превысила 60 миллионов рублей. "Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении одного из посредников судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, в отношении двоих уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. Противоправные действия обвиняемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть". Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). В ходе следствия на имущество Левина наложен арест в размере свыше 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240812/polezhaev-1965682375.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), транснефть
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Транснефть
Экс-главе АО "Транснефть – Верхняя Волга" дали девять лет колонии за взятки
Экс-глава "АО "Транснефть – Верхняя Волга" Левин получил 9 лет колонии за взятки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости.
Бывший генеральный директор АО "Транснефть – Верхняя Волга" Юрий Левин осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 60 миллионов рублей, говорится в сообщении
следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2021 год Левин с целью получения взяток привлек своих подчиненных в качестве посредников для поиска фирм, выполняющих подрядные работы. Согласно разработанной схеме, подчиненные получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов, обещая создать преимущественные условия участия в аукционах, обеспечив беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство в работе с АО "Транснефть-Верхняя Волга". Полученные деньги они передавали обвиняемому, которыми тот распорядился по своему усмотрению. Общая сумма взяток превысила 60 миллионов рублей.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении одного из посредников судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, в отношении двоих уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Противоправные действия обвиняемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть". Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). В ходе следствия на имущество Левина наложен арест в размере свыше 100 миллионов рублей.