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Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России
Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России - РИА Новости, 22.08.2024
Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России
Жителя Омской области приговорили к шести годам колонии за посты с недостоверной информацией про СВО и армию России и с оправданием терроризма, сообщила... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:14
2024-08-22T14:14
2024-08-22T14:14
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ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Жителя Омской области приговорили к шести годам колонии за посты с недостоверной информацией про СВО и армию России и с оправданием терроризма, сообщила пресс-служба судов Омской области. Жителя Полтавского района признали виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ после того, как в 2023 году 55-летний мужчина опубликовал запись об СВО на своей странице в "Одноклассниках". С учетом того, что в феврале 2024 года он также был осуждён 1-м Восточным окружным военным судом по статье "публичное оправдание терроризма" и получил четыре года лишения свободы, его срок составил шесть лет. "По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний осужденному назначили шесть лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься публичным размещением обращений и иных материалов в сети интернет на срок четыре года", - говорится в Telegram-канале судов региона. Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.
https://ria.ru/20231116/skochilenko-1909863130.html
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происшествия, здоровье - общество, омская область, россия, полтавский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Омская область, Россия, Полтавский район
Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России
Жителю Омской области дали 6 лет колонии за фейки об СВО и ВС РФ