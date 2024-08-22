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Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/prigovor-1967792361.html
Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России
Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России - РИА Новости, 22.08.2024
Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России
Жителя Омской области приговорили к шести годам колонии за посты с недостоверной информацией про СВО и армию России и с оправданием терроризма, сообщила... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:14
2024-08-22T14:14
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
омская область
россия
полтавский район
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ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Жителя Омской области приговорили к шести годам колонии за посты с недостоверной информацией про СВО и армию России и с оправданием терроризма, сообщила пресс-служба судов Омской области. Жителя Полтавского района признали виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ после того, как в 2023 году 55-летний мужчина опубликовал запись об СВО на своей странице в "Одноклассниках". С учетом того, что в феврале 2024 года он также был осуждён 1-м Восточным окружным военным судом по статье "публичное оправдание терроризма" и получил четыре года лишения свободы, его срок составил шесть лет. "По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний осужденному назначили шесть лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься публичным размещением обращений и иных материалов в сети интернет на срок четыре года", - говорится в Telegram-канале судов региона. Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.
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происшествия, здоровье - общество, омская область, россия, полтавский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Омская область, Россия, Полтавский район
Жителя Омской области осудили за фейки о спецоперации и армии России

Жителю Омской области дали 6 лет колонии за фейки об СВО и ВС РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Жителя Омской области приговорили к шести годам колонии за посты с недостоверной информацией про СВО и армию России и с оправданием терроризма, сообщила пресс-служба судов Омской области.
Жителя Полтавского района признали виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ после того, как в 2023 году 55-летний мужчина опубликовал запись об СВО на своей странице в "Одноклассниках". С учетом того, что в феврале 2024 года он также был осуждён 1-м Восточным окружным военным судом по статье "публичное оправдание терроризма" и получил четыре года лишения свободы, его срок составил шесть лет.
"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний осужденному назначили шесть лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься публичным размещением обращений и иных материалов в сети интернет на срок четыре года", - говорится в Telegram-канале судов региона.
Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.
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