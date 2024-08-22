https://ria.ru/20240822/pravitelstvo-1967764235.html
Временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт Хасины
Временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт Хасины - РИА Новости, 22.08.2024
Временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт Хасины
Временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины и всех депутатов парламента Бангладеш от ее... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:40
2024-08-22T12:40
2024-08-22T12:40
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БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины и всех депутатов парламента Бангладеш от ее партии, сообщает в четверг газета Business Standard. "Решение, объявленное министерством внутренних дел Бангладеш, свидетельствует о существенном изменении дипломатического и политического ландшафта страны в преддверии предстоящих всеобщих выборов", - говорится в сообщении издания. Отзыв дипломатического паспорта экс-премьера Хасины, покинувшей Бангладеш 5 августа в результате студенческих протестов и последовавших за ними беспорядков, поставил бывшую главу правительства Бангладеш, находящуюся в Индии на условиях временного убежища, "в двусмысленное положение", пишет издание. Ожидающей решения о предоставлении политического убежища в Великобритании экс-премьеру Хасине может теперь "при определенных обстоятельствах" угрожать экстрадиция в Бангладеш, которой уже активно требуют ее политические противники на родине, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240815/bangladesh-1966474557.html
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в мире, бангладеш, индия, великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Индия, Великобритания, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Временное правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт Хасины
Правительство Бангладеш отозвало дипломатический паспорт экс-премьера Хасины