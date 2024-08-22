https://ria.ru/20240822/pozhar--1967917684.html

Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра

Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра - РИА Новости, 22.08.2024

Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра

Пожар в ущелье Гоначхир усилился из-за порывов ветра, сообщает ГУ МЧС РФ Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T23:58

2024-08-22T23:58

2024-08-22T23:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

карачаевский район

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Пожар в ущелье Гоначхир усилился из-за порывов ветра, сообщает ГУ МЧС РФ Карачаево-Черкесии. В четверг в ущелье Гоначхир в Карачаевском районе обнаружили очаг возгорания площадью около 5 тысяч "квадратов", горел сухостой и хвоя. Были эвакуированы более 230 туристов, в том числе 43 ребенка. "Из-за усиления порывов ветра произошло распространение огня, площадь верхового пожара составляет 1 гектар, низового – 6,4 гектара", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что утром в пятницу планируется привлечение авиации МЧС России. Также привлечена группировка сил и средств от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Ликвидацией пожара занимаются более 300 специалистов.

https://ria.ru/20240822/pozhar-1967911035.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, карачаевский район, происшествия