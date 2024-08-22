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Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра - РИА Новости, 22.08.2024
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23:58 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pozhar--1967917684.html
Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра
Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра - РИА Новости, 22.08.2024
Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра
Пожар в ущелье Гоначхир усилился из-за порывов ветра, сообщает ГУ МЧС РФ Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:58
2024-08-22T23:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
карачаевский район
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Пожар в ущелье Гоначхир усилился из-за порывов ветра, сообщает ГУ МЧС РФ Карачаево-Черкесии. В четверг в ущелье Гоначхир в Карачаевском районе обнаружили очаг возгорания площадью около 5 тысяч "квадратов", горел сухостой и хвоя. Были эвакуированы более 230 туристов, в том числе 43 ребенка. "Из-за усиления порывов ветра произошло распространение огня, площадь верхового пожара составляет 1 гектар, низового – 6,4 гектара", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что утром в пятницу планируется привлечение авиации МЧС России. Также привлечена группировка сил и средств от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Ликвидацией пожара занимаются более 300 специалистов.
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967911035.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, карачаевский район, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Карачаевский район, Происшествия
Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра

МЧС РФ: пожар в ущелье Гоначхир в КЧР усилился из-за порывов ветра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Пожар в ущелье Гоначхир усилился из-за порывов ветра, сообщает ГУ МЧС РФ Карачаево-Черкесии.
В четверг в ущелье Гоначхир в Карачаевском районе обнаружили очаг возгорания площадью около 5 тысяч "квадратов", горел сухостой и хвоя. Были эвакуированы более 230 туристов, в том числе 43 ребенка.
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"Из-за усиления порывов ветра произошло распространение огня, площадь верхового пожара составляет 1 гектар, низового – 6,4 гектара", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что утром в пятницу планируется привлечение авиации МЧС России. Также привлечена группировка сил и средств от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Ликвидацией пожара занимаются более 300 специалистов.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКарачаевский районПроисшествия
 
 
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