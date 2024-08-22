https://ria.ru/20240822/pozhar--1967917684.html
Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра
Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра - РИА Новости, 22.08.2024
Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра
Пожар в ущелье Гоначхир усилился из-за порывов ветра, сообщает ГУ МЧС РФ Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:58
2024-08-22T23:58
2024-08-22T23:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
карачаевский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Пожар в ущелье Гоначхир усилился из-за порывов ветра, сообщает ГУ МЧС РФ Карачаево-Черкесии. В четверг в ущелье Гоначхир в Карачаевском районе обнаружили очаг возгорания площадью около 5 тысяч "квадратов", горел сухостой и хвоя. Были эвакуированы более 230 туристов, в том числе 43 ребенка. "Из-за усиления порывов ветра произошло распространение огня, площадь верхового пожара составляет 1 гектар, низового – 6,4 гектара", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что утром в пятницу планируется привлечение авиации МЧС России. Также привлечена группировка сил и средств от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Ликвидацией пожара занимаются более 300 специалистов.
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967911035.html
https://ria.ru/20240822/moskva-1967743177.html
россия
карачаевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, карачаевский район, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Карачаевский район, Происшествия
Пожар в горах Карачаево-Черкесии усилился из-за ветра
МЧС РФ: пожар в ущелье Гоначхир в КЧР усилился из-за порывов ветра