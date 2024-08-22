https://ria.ru/20240822/postpred-1967913571.html
Постпред Израиля в ООН назвал наблюдателя от Палестины террористом
Постпред Израиля в ООН назвал наблюдателя от Палестины террористом - РИА Новости, 22.08.2024
Постпред Израиля в ООН назвал наблюдателя от Палестины террористом
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон назвал постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура "террористом в костюме" и потребовал от него... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:50
2024-08-22T22:50
2024-08-22T22:50
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ООН, 22 авг - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон назвал постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура "террористом в костюме" и потребовал от него осудить палестинское движение ХАМАС. "С 7 октября вы произнесли сотни речей, но ни разу не сказали ничего хотя бы отдаленно напоминающего осуждение ХАМАС. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Кто-нибудь слышал о каких-либо осуждениях зверств ХАМАС? Господин Мансур, если вы не можете осудить их, значит, вы один из них. Вы не представляете палестинский народ. Господин Мансур, вы - террорист в костюме. Я требую, чтобы вы осудили ХАМАС, если вы не осуждаете их, то вы - один из них", - сказал Данон в ходе заседания СБ ООН. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов на вопрос о высказываниях Данона отказался комментировать, "что послы и представители говорят друг другу". Это выступление Данона в СБ ООН стало первым после его возвращения к работе в организации в качестве постпреда. Данон до этого уже служил постпредом пять лет (в 2015-2020 гг), а теперь сменил на этом посту Гилада Эрдана. Эрдан на посту постпреда "прославился" в том числе инцидентом перед голосованием в Генассамблее по резолюции, расширяющей процедурные права Палестины в ООН. Тогда он вынес на трибуну шредер и измельчил в нем устав организации. В секретариате ООН не оскорбились из-за выходки Эрдана, но заявили, что ООН - это организация, требующая уважения к ее уставу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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оон, хамас, генеральная ассамблея оон, стефан дюжаррик, рияд мансур, данни данон, израиль, палестина, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Стефан Дюжаррик, Рияд Мансур, Данни Данон, Израиль, Палестина, Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Постпред Израиля в ООН назвал наблюдателя от Палестины террористом
Постпред Израиля в ООН назвал наблюдателя от Палестины террористом в костюме
ООН, 22 авг - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон назвал постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура "террористом в костюме" и потребовал от него осудить палестинское движение ХАМАС.
"С 7 октября вы произнесли сотни речей, но ни разу не сказали ничего хотя бы отдаленно напоминающего осуждение ХАМАС. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Кто-нибудь слышал о каких-либо осуждениях зверств ХАМАС? Господин Мансур, если вы не можете осудить их, значит, вы один из них. Вы не представляете палестинский народ. Господин Мансур, вы - террорист в костюме. Я требую, чтобы вы осудили ХАМАС, если вы не осуждаете их, то вы - один из них", - сказал Данон в ходе заседания СБ ООН.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
в ходе брифинга для журналистов на вопрос о высказываниях Данона отказался комментировать, "что послы и представители говорят друг другу".
Это выступление Данона в СБ ООН стало первым после его возвращения к работе в организации в качестве постпреда. Данон до этого уже служил постпредом пять лет (в 2015-2020 гг), а теперь сменил на этом посту Гилада Эрдана.
Эрдан на посту постпреда "прославился" в том числе инцидентом перед голосованием в Генассамблее
по резолюции, расширяющей процедурные права Палестины в ООН. Тогда он вынес на трибуну шредер и измельчил в нем устав организации. В секретариате ООН не оскорбились из-за выходки Эрдана, но заявили, что ООН - это организация, требующая уважения к ее уставу.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.