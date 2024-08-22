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Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара на пароме в порту "Кавказ"
Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара на пароме в порту "Кавказ" - РИА Новости, 22.08.2024
Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара на пароме в порту "Кавказ"
Поставки топлива в Крым идут разными маршрутами, проблемы полуострову не грозят, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:23
2024-08-22T19:23
2024-08-22T19:23
специальная военная операция на украине
происшествия
олег крючков
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Поставки топлива в Крым идут разными маршрутами, проблемы полуострову не грозят, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. "Поставки топлива на полуостров идут разными маршрутами. Проблемы с топливом полуострову не грозят", - сказал Крючков РИА Новости. При этом в своем Telegram-канале Крючков сообщил, что зафиксированы массовые вбросы врага по ситуации с топливом. "Очередная провокация. Доверяйте только официальным источникам информации", - написал Крючков.
https://ria.ru/20240822/parom-1967875940.html
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происшествия, олег крючков, краснодарский край, россия, республика крым, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Олег Крючков, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы РФ
Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара на пароме в порту "Кавказ"
Власти Крыма: региону не грозят проблемы с топливом после пожара в порту Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Поставки топлива в Крым идут разными маршрутами, проблемы полуострову не грозят, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.
"Поставки топлива на полуостров идут разными маршрутами. Проблемы с топливом полуострову не грозят", - сказал Крючков РИА Новости.
При этом в своем Telegram-канале Крючков сообщил, что зафиксированы массовые вбросы врага по ситуации с топливом.
"Очередная провокация. Доверяйте только официальным источникам информации", - написал Крючков.