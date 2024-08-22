https://ria.ru/20240822/postavki-1967884567.html

Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара на пароме в порту "Кавказ"

Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара на пароме в порту "Кавказ" - РИА Новости, 22.08.2024

Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара на пароме в порту "Кавказ"

Поставки топлива в Крым идут разными маршрутами, проблемы полуострову не грозят, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:23

2024-08-22T19:23

2024-08-22T19:23

специальная военная операция на украине

происшествия

олег крючков

краснодарский край

россия

республика крым

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Поставки топлива в Крым идут разными маршрутами, проблемы полуострову не грозят, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. "Поставки топлива на полуостров идут разными маршрутами. Проблемы с топливом полуострову не грозят", - сказал Крючков РИА Новости. При этом в своем Telegram-канале Крючков сообщил, что зафиксированы массовые вбросы врага по ситуации с топливом. "Очередная провокация. Доверяйте только официальным источникам информации", - написал Крючков.

https://ria.ru/20240822/parom-1967875940.html

https://ria.ru/20240822/parom-1967880013.html

краснодарский край

россия

республика крым

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происшествия, олег крючков, краснодарский край, россия, республика крым, вооруженные силы рф