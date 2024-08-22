https://ria.ru/20240822/posol-1967829113.html
Посол России передал организации в Молдавии копию знамени 1944 года
Посол России передал организации в Молдавии копию знамени 1944 года - РИА Новости, 22.08.2024
Посол России передал организации в Молдавии копию знамени 1944 года
Посол России в Молдавии Олег Васнецов передал председателю молдавского координационного комитета "Победа" Алексею Петровичу копию знамени, поднятого в 1944 году РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:02
2024-08-22T16:02
2024-08-22T16:02
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КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов передал председателю молдавского координационного комитета "Победа" Алексею Петровичу копию знамени, поднятого в 1944 году в центре Кишинёва в честь его освобождения от фашистов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе дипмиссии. В субботу, 24 августа, в различных населенных пунктах Молдавии пройдут акции и церемонии возложения цветов, посвященные 80-летию освобождения республики от фашисткой оккупации. "Господин посол передал в торжественной обстановке главе Национального координационного комитета "Победа" копию штурмового флага 2-го стрелкового батальона 273-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й Ударной армии. Легендарное знамя 24 августа 1944 года развевалось на главной улице освобожденного Кишинёва. Спустя год, в августе 1945, красноармейцы первыми водрузили его в центре Берлина", – сообщили в посольстве. Церемония передачи копии флага приурочена к юбилейным мероприятиям, посвящённым 80-летию освобождения Кишинева. С 2017 года координационный комитет "Победа" организует мероприятия, посвящённые освобождению Молдавии от нацизма. Основные торжества традиционно проходят на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", открытом 20 лет назад. В прошлом году президент Майя Санду и её проевропейская партия "Действия и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, переименовав его в День поминовения и примирения. Однако эта инициатива вызвала негативную реакцию общественности и была отложена. В этом году правительство отказало в предоставлении главной площади Кишинева для традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на это, 9 мая в Кишиневе и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия, которым пытались помешать провокаторы. Организацию празднования взяли на себя мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные партии. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи погибли. От голода и болезней в первые два года оккупации в Молдавии умерло около 200 тысяч человек, было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20240817/sklad-1966772041.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду
Посол России передал организации в Молдавии копию знамени 1944 года
Васнецов передал главе комитета "Победа" копию знамени, поднятого над Кишиневом
КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов передал председателю молдавского координационного комитета "Победа" Алексею Петровичу копию знамени, поднятого в 1944 году в центре Кишинёва в честь его освобождения от фашистов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе дипмиссии.
В субботу, 24 августа, в различных населенных пунктах Молдавии пройдут акции и церемонии возложения цветов, посвященные 80-летию освобождения республики от фашисткой оккупации.
«
"Господин посол передал в торжественной обстановке главе Национального координационного комитета "Победа" копию штурмового флага 2-го стрелкового батальона 273-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й Ударной армии. Легендарное знамя 24 августа 1944 года развевалось на главной улице освобожденного Кишинёва. Спустя год, в августе 1945, красноармейцы первыми водрузили его в центре Берлина", – сообщили в посольстве.
Церемония передачи копии флага приурочена к юбилейным мероприятиям, посвящённым 80-летию освобождения Кишинева.
С 2017 года координационный комитет "Победа" организует мероприятия, посвящённые освобождению Молдавии от нацизма. Основные торжества традиционно проходят на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", открытом 20 лет назад.
В прошлом году президент Майя Санду и её проевропейская партия "Действия и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, переименовав его в День поминовения и примирения. Однако эта инициатива вызвала негативную реакцию общественности и была отложена. В этом году правительство отказало в предоставлении главной площади Кишинева для традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на это, 9 мая в Кишиневе и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия, которым пытались помешать провокаторы. Организацию празднования взяли на себя мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные партии.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи погибли. От голода и болезней в первые два года оккупации в Молдавии умерло около 200 тысяч человек, было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек удостоены звания Героя Советского Союза.