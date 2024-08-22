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Посол России передал организации в Молдавии копию знамени 1944 года - РИА Новости, 22.08.2024
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16:02 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/posol-1967829113.html
Посол России передал организации в Молдавии копию знамени 1944 года
Посол России передал организации в Молдавии копию знамени 1944 года - РИА Новости, 22.08.2024
Посол России передал организации в Молдавии копию знамени 1944 года
Посол России в Молдавии Олег Васнецов передал председателю молдавского координационного комитета "Победа" Алексею Петровичу копию знамени, поднятого в 1944 году РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:02
2024-08-22T16:02
в мире
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов передал председателю молдавского координационного комитета "Победа" Алексею Петровичу копию знамени, поднятого в 1944 году в центре Кишинёва в честь его освобождения от фашистов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе дипмиссии. В субботу, 24 августа, в различных населенных пунктах Молдавии пройдут акции и церемонии возложения цветов, посвященные 80-летию освобождения республики от фашисткой оккупации. "Господин посол передал в торжественной обстановке главе Национального координационного комитета "Победа" копию штурмового флага 2-го стрелкового батальона 273-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й Ударной армии. Легендарное знамя 24 августа 1944 года развевалось на главной улице освобожденного Кишинёва. Спустя год, в августе 1945, красноармейцы первыми водрузили его в центре Берлина", – сообщили в посольстве. Церемония передачи копии флага приурочена к юбилейным мероприятиям, посвящённым 80-летию освобождения Кишинева. С 2017 года координационный комитет "Победа" организует мероприятия, посвящённые освобождению Молдавии от нацизма. Основные торжества традиционно проходят на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", открытом 20 лет назад. В прошлом году президент Майя Санду и её проевропейская партия "Действия и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, переименовав его в День поминовения и примирения. Однако эта инициатива вызвала негативную реакцию общественности и была отложена. В этом году правительство отказало в предоставлении главной площади Кишинева для традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на это, 9 мая в Кишиневе и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия, которым пытались помешать провокаторы. Организацию празднования взяли на себя мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные партии. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи погибли. От голода и болезней в первые два года оккупации в Молдавии умерло около 200 тысяч человек, было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20240817/sklad-1966772041.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду
Посол России передал организации в Молдавии копию знамени 1944 года

Васнецов передал главе комитета "Победа" копию знамени, поднятого над Кишиневом

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов передал председателю молдавского координационного комитета "Победа" Алексею Петровичу копию знамени, поднятого в 1944 году в центре Кишинёва в честь его освобождения от фашистов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе дипмиссии.
В субботу, 24 августа, в различных населенных пунктах Молдавии пройдут акции и церемонии возложения цветов, посвященные 80-летию освобождения республики от фашисткой оккупации.
«
"Господин посол передал в торжественной обстановке главе Национального координационного комитета "Победа" копию штурмового флага 2-го стрелкового батальона 273-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й Ударной армии. Легендарное знамя 24 августа 1944 года развевалось на главной улице освобожденного Кишинёва. Спустя год, в августе 1945, красноармейцы первыми водрузили его в центре Берлина", – сообщили в посольстве.
Церемония передачи копии флага приурочена к юбилейным мероприятиям, посвящённым 80-летию освобождения Кишинева.
С 2017 года координационный комитет "Победа" организует мероприятия, посвящённые освобождению Молдавии от нацизма. Основные торжества традиционно проходят на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", открытом 20 лет назад.
Cклад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденный на территории воинского кладбища в Шерпенах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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В прошлом году президент Майя Санду и её проевропейская партия "Действия и солидарность" предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, переименовав его в День поминовения и примирения. Однако эта инициатива вызвала негативную реакцию общественности и была отложена. В этом году правительство отказало в предоставлении главной площади Кишинева для традиционного марша в честь Дня Победы, чтобы отметить там День Европы. Несмотря на это, 9 мая в Кишиневе и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия, которым пытались помешать провокаторы. Организацию празднования взяли на себя мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные партии.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи погибли. От голода и болезней в первые два года оккупации в Молдавии умерло около 200 тысяч человек, было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
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В Молдавии готовятся к празднованию 80-летия освобождения от фашизма
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