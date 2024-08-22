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Спасатели доставили 2,5 тысячи тонн грузов жителям Курской области
Спасатели доставили 2,5 тысячи тонн грузов жителям Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Спасатели доставили 2,5 тысячи тонн грузов жителям Курской области
Спасатели доставили жителям Курской области 2,5 тысячи тонн различных грузов, в том числе со складов государственного резерва, доложил глава МЧС РФ Александр... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:52
2024-08-22T17:52
2024-08-22T17:52
россия
курская область
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели доставили жителям Курской области 2,5 тысячи тонн различных грузов, в том числе со складов государственного резерва, доложил глава МЧС РФ Александр Куренков президенту России Владимиру Путину. "Совместными усилиями в Курскую область доставлено 2500 тонн различных грузов. Это необходимое для жизнеобеспечения граждан имущество, в том числе со складов государственного резерва, автомобильная техника, электростанции, емкости для воды и установки для ее очистки, а также бутилированная вода, продукты, детское питание, средства личной гигиены и медикаменты", - сказал министр. Он добавил, что общая группировка сил и средств в регионе составляет около 2 тысяч человек и почти 700 единиц техники. От МЧС России задействованы более 850 человек и 250 единиц техники.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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россия, курская область, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Курская область, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Спасатели доставили 2,5 тысячи тонн грузов жителям Курской области
Куренков: в Курскую область доставили 2,5 тыс тонн грузов для жизнеобеспечения
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели доставили жителям Курской области 2,5 тысячи тонн различных грузов, в том числе со складов государственного резерва, доложил глава МЧС РФ Александр Куренков президенту России Владимиру Путину.
"Совместными усилиями в Курскую область доставлено 2500 тонн различных грузов. Это необходимое для жизнеобеспечения граждан имущество, в том числе со складов государственного резерва, автомобильная техника, электростанции, емкости для воды и установки для ее очистки, а также бутилированная вода, продукты, детское питание, средства личной гигиены и медикаменты", - сказал министр.
Он добавил, что общая группировка сил и средств в регионе составляет около 2 тысяч человек и почти 700 единиц техники. От МЧС России задействованы более 850 человек и 250 единиц техники.