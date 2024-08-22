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Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 22.08.2024
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне спецоперации, в него вошли автомобиль повышенной проходимости,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:15
2024-08-22T10:15
2024-08-22T11:41
надежные люди
чегемский район
сво
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне спецоперации, в него вошли автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры и рации, сообщила пресс-служба администрации главы региона. "К местам дислокации бойцов 503 полка доставлен новый автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, цифровые рации, радиостанции и ретрансляторы", - говорится в Telegram-канале администрации главы Кабардино-Балкарии. В сообщении уточняется, что инициаторами отправки очередной партии гуманитарного груза стали руководство и жители Чегемского района. "Груз сформирован на основании пожеланий, которые были обозначены во время встреч главы муниципалитета Юры Борсова с участниками СВО из Чегемского района", - отметили в администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чегемский район, сво
Надежные люди, Чегемский район, СВО
НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне спецоперации, в него вошли автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры и рации, сообщила пресс-служба администрации главы региона.
"К местам дислокации бойцов 503 полка доставлен новый автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, цифровые рации, радиостанции и ретрансляторы", - говорится в Telegram-канале администрации главы Кабардино-Балкарии.
В сообщении уточняется, что инициаторами отправки очередной партии гуманитарного груза стали руководство и жители Чегемского района
.
"Груз сформирован на основании пожеланий, которые были обозначены во время встреч главы муниципалитета Юры Борсова с участниками СВО из Чегемского района", - отметили в администрации.