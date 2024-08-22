https://ria.ru/20240822/pomosch-1967719525.html

Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль

Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 22.08.2024

Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль

Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне спецоперации, в него вошли автомобиль повышенной проходимости,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:15

2024-08-22T10:15

2024-08-22T11:41

надежные люди

чегемский район

сво

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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне спецоперации, в него вошли автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры и рации, сообщила пресс-служба администрации главы региона. "К местам дислокации бойцов 503 полка доставлен новый автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, цифровые рации, радиостанции и ретрансляторы", - говорится в Telegram-канале администрации главы Кабардино-Балкарии. В сообщении уточняется, что инициаторами отправки очередной партии гуманитарного груза стали руководство и жители Чегемского района. "Груз сформирован на основании пожеланий, которые были обозначены во время встреч главы муниципалитета Юры Борсова с участниками СВО из Чегемского района", - отметили в администрации.

https://ria.ru/20240820/volontery-1967376713.html

чегемский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чегемский район, сво