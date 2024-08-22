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Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 22.08.2024
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Надежные люди
 
10:15 22.08.2024 (обновлено: 11:41 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967719525.html
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 22.08.2024
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне спецоперации, в него вошли автомобиль повышенной проходимости,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:15
2024-08-22T11:41
надежные люди
чегемский район
сво
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне спецоперации, в него вошли автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры и рации, сообщила пресс-служба администрации главы региона. "К местам дислокации бойцов 503 полка доставлен новый автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, цифровые рации, радиостанции и ретрансляторы", - говорится в Telegram-канале администрации главы Кабардино-Балкарии. В сообщении уточняется, что инициаторами отправки очередной партии гуманитарного груза стали руководство и жители Чегемского района. "Груз сформирован на основании пожеланий, которые были обозначены во время встреч главы муниципалитета Юры Борсова с участниками СВО из Чегемского района", - отметили в администрации.
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чегемский район, сво
Надежные люди, Чегемский район, СВО

Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили в зону СВО автомобиль

© Фото : Юра Борсов/TelegramЖители Чегемского района КБР отправили в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и рации
Жители Чегемского района КБР отправили в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и рации - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Юра Борсов/Telegram
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне спецоперации, в него вошли автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры и рации, сообщила пресс-служба администрации главы региона.
© Фото : Юра Борсов/TelegramЖители Чегемского района КБР отправили в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и рации
Жители Чегемского района КБР отправили в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и рации - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Юра Борсов/Telegram
Жители Чегемского района КБР отправили в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и рации
"К местам дислокации бойцов 503 полка доставлен новый автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, цифровые рации, радиостанции и ретрансляторы", - говорится в Telegram-канале администрации главы Кабардино-Балкарии.
Скриншот из видео передачи в зону СВО автомобиля Газель, автозапчастей и ноутбуков, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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20 августа, 17:25
В сообщении уточняется, что инициаторами отправки очередной партии гуманитарного груза стали руководство и жители Чегемского района.
"Груз сформирован на основании пожеланий, которые были обозначены во время встреч главы муниципалитета Юры Борсова с участниками СВО из Чегемского района", - отметили в администрации.
 
Надежные людиЧегемский районСВО
 
 
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