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В Польше спрогнозировали, что ждет Варшаву в случае войны с Россией - РИА Новости, 22.08.2024
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07:41 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/polsha-1967698719.html
В Польше спрогнозировали, что ждет Варшаву в случае войны с Россией
В Польше спрогнозировали, что ждет Варшаву в случае войны с Россией - РИА Новости, 22.08.2024
В Польше спрогнозировали, что ждет Варшаву в случае войны с Россией
Проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией, пишет польское издание Myśl... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:41
2024-08-22T07:41
в мире
польша
россия
анджей дуда
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией, пишет польское издание Myśl PolskaНа прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что военные расходы республики в текущем году превысят четыре процента ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов."В случае вооруженного противостояния с такой ядерной державой, как Россия, "Чуда на Висле" не будет!", — отмечается в публикации.По мнению автора статьи, речь Дуды на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского 15 августа была похожа на выступление заокеанского лоббиста оружейных концернов.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
https://ria.ru/20240818/polsha-1966938835.html
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в мире, польша, россия, анджей дуда
В мире, Польша, Россия, Анджей Дуда
В Польше спрогнозировали, что ждет Варшаву в случае войны с Россией

MP: милитаризация Польши не сделает страну безопаснее

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией, пишет польское издание Myśl Polska
На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что военные расходы республики в текущем году превысят четыре процента ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов.
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18 августа, 20:57
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"В случае вооруженного противостояния с такой ядерной державой, как Россия, "Чуда на Висле" не будет!", — отмечается в публикации.
По мнению автора статьи, речь Дуды на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского 15 августа была похожа на выступление заокеанского лоббиста оружейных концернов.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
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В миреПольшаРоссияАнджей Дуда
 
 
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