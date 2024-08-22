https://ria.ru/20240822/polsha-1967698719.html

В Польше спрогнозировали, что ждет Варшаву в случае войны с Россией

В Польше спрогнозировали, что ждет Варшаву в случае войны с Россией - РИА Новости, 22.08.2024

В Польше спрогнозировали, что ждет Варшаву в случае войны с Россией

Проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией, пишет польское издание Myśl... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:41

2024-08-22T07:41

2024-08-22T07:41

в мире

польша

россия

анджей дуда

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией, пишет польское издание Myśl PolskaНа прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что военные расходы республики в текущем году превысят четыре процента ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов."В случае вооруженного противостояния с такой ядерной державой, как Россия, "Чуда на Висле" не будет!", — отмечается в публикации.По мнению автора статьи, речь Дуды на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского 15 августа была похожа на выступление заокеанского лоббиста оружейных концернов.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.

https://ria.ru/20240818/polsha-1966938835.html

https://ria.ru/20240819/rakety-1966975526.html

польша

россия

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в мире, польша, россия, анджей дуда