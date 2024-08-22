https://ria.ru/20240822/poiski-1967914162.html
В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить
В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить - РИА Новости, 22.08.2024
В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить
Полиция в штате Аризона, который в четверг посещает экс-президент Дональд Трамп, разыскивает мужчину, угрожавшего убить кандидата в президенты. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:58
2024-08-22T22:58
2024-08-22T23:20
в мире
аризона
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966994526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_757bf1900bdf9ff85f262fc43e166f1f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция в штате Аризона, который в четверг посещает экс-президент Дональд Трамп, разыскивает мужчину, угрожавшего убить кандидата в президенты. Офис шерифа округа Кочис сообщил, что подозреваемым является 66-летний Рональд Ли Сивруд."Соображения общественной безопасности: Сивруд разыскивается в рамках следствия по делу об угрозах убить кандидата в президенты", - говорится в заявлении.Как отмечается, Сивруд также разыскивается за наезд на человека и отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.Трамп приедет в округ Кочис, чтобы выступить на южной границе США по поводу рекордного притока нелегальных иммигрантов во время президентства Джо Байдена.
https://ria.ru/20240819/tramp-1966971668.html
https://ria.ru/20240816/tramp-1966533328.html
аризона
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966994526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e289f2ddbf006ae4180da39cc9ad6c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аризона, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Аризона, США, Дональд Трамп, Джо Байден
В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить
Полиция в Аризоне, где выступит Трамп, ищет мужчину, угрожавшего его убить