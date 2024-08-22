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В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить

В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить - РИА Новости, 22.08.2024

В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить

Полиция в штате Аризона, который в четверг посещает экс-президент Дональд Трамп, разыскивает мужчину, угрожавшего убить кандидата в президенты. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:58

2024-08-22T22:58

2024-08-22T23:20

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция в штате Аризона, который в четверг посещает экс-президент Дональд Трамп, разыскивает мужчину, угрожавшего убить кандидата в президенты. Офис шерифа округа Кочис сообщил, что подозреваемым является 66-летний Рональд Ли Сивруд."Соображения общественной безопасности: Сивруд разыскивается в рамках следствия по делу об угрозах убить кандидата в президенты", - говорится в заявлении.Как отмечается, Сивруд также разыскивается за наезд на человека и отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.Трамп приедет в округ Кочис, чтобы выступить на южной границе США по поводу рекордного притока нелегальных иммигрантов во время президентства Джо Байдена.

https://ria.ru/20240819/tramp-1966971668.html

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в мире, аризона, сша, дональд трамп, джо байден