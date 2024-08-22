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В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить - РИА Новости, 22.08.2024
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22:58 22.08.2024 (обновлено: 23:20 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/poiski-1967914162.html
В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить
В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить - РИА Новости, 22.08.2024
В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить
Полиция в штате Аризона, который в четверг посещает экс-президент Дональд Трамп, разыскивает мужчину, угрожавшего убить кандидата в президенты. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:58
2024-08-22T23:20
в мире
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сша
дональд трамп
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция в штате Аризона, который в четверг посещает экс-президент Дональд Трамп, разыскивает мужчину, угрожавшего убить кандидата в президенты. Офис шерифа округа Кочис сообщил, что подозреваемым является 66-летний Рональд Ли Сивруд."Соображения общественной безопасности: Сивруд разыскивается в рамках следствия по делу об угрозах убить кандидата в президенты", - говорится в заявлении.Как отмечается, Сивруд также разыскивается за наезд на человека и отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.Трамп приедет в округ Кочис, чтобы выступить на южной границе США по поводу рекордного притока нелегальных иммигрантов во время президентства Джо Байдена.
https://ria.ru/20240819/tramp-1966971668.html
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в мире, аризона, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Аризона, США, Дональд Трамп, Джо Байден
В Аризоне перед выступлением Трампа ищут мужчину, угрожавшего его убить

Полиция в Аризоне, где выступит Трамп, ищет мужчину, угрожавшего его убить

© AP Photo / Jose Luis MaganaСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Полиция в штате Аризона, который в четверг посещает экс-президент Дональд Трамп, разыскивает мужчину, угрожавшего убить кандидата в президенты.
Офис шерифа округа Кочис сообщил, что подозреваемым является 66-летний Рональд Ли Сивруд.
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"Соображения общественной безопасности: Сивруд разыскивается в рамках следствия по делу об угрозах убить кандидата в президенты", - говорится в заявлении.
Как отмечается, Сивруд также разыскивается за наезд на человека и отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.
Трамп приедет в округ Кочис, чтобы выступить на южной границе США по поводу рекордного притока нелегальных иммигрантов во время президентства Джо Байдена.
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В миреАризонаСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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