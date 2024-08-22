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Почти 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 22.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:32 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/podmoskove-1967762163.html
Почти 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Почти 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 22.08.2024
Почти 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли почти 3,5 миллиона человек, сделать это можно как в поликлинике по месту прикрепления, так и в парках в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:32
2024-08-22T12:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
диспансеризация
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли почти 3,5 миллиона человек, сделать это можно как в поликлинике по месту прикрепления, так и в парках в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке", сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева. "Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению. Жители региона могут пройти ее в поликлиниках Подмосковья. Кроме того, для удобства с начала лета в Подмосковье запущена акция "Проверь свое здоровье в парке", позволяющая пройти профосмотр на свежем воздухе в выходные. Всего с начала года диспансеризацию прошли почти 3,5 миллионов человек", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве добавили, что результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, диспансеризация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, диспансеризация

Почти 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли почти 3,5 миллиона человек, сделать это можно как в поликлинике по месту прикрепления, так и в парках в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке", сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
"Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению. Жители региона могут пройти ее в поликлиниках Подмосковья. Кроме того, для удобства с начала лета в Подмосковье запущена акция "Проверь свое здоровье в парке", позволяющая пройти профосмотр на свежем воздухе в выходные. Всего с начала года диспансеризацию прошли почти 3,5 миллионов человек", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве добавили, что результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаевадиспансеризация
 
 
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