Почти 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Врач-терапевт измеряет давление пациентке
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли почти 3,5 миллиона человек, сделать это можно как в поликлинике по месту прикрепления, так и в парках в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке", сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
"Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению. Жители региона могут пройти ее в поликлиниках Подмосковья. Кроме того, для удобства с начала лета в Подмосковье запущена акция "Проверь свое здоровье в парке", позволяющая пройти профосмотр на свежем воздухе в выходные. Всего с начала года диспансеризацию прошли почти 3,5 миллионов человек", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве добавили, что результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".
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