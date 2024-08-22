https://ria.ru/20240822/podgotovka-1967857498.html

В ГД поддержали идею обучать первоклассников основам военной подготовки

В ГД поддержали идею обучать первоклассников основам военной подготовки - РИА Новости, 22.08.2024

В ГД поддержали идею обучать первоклассников основам военной подготовки

В российских школах необходимо с первого класса обучать детей основам военной подготовки, заявил РИА Новости депутат Госдумы, председатель правления Центра... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:40

2024-08-22T17:40

2024-08-22T17:53

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В российских школах необходимо с первого класса обучать детей основам военной подготовки, заявил РИА Новости депутат Госдумы, председатель правления Центра "Воин" Виктор Водолацкий, добавив, что поддерживает данную инициативу. Ранее в СМИ появилась информация, что ветеран специальной военной операции предложил учить в Сызрани первоклассников основам управления БПЛА, штурмовой подготовки и тактической медицины, так как, по словам участника СВО. "Как председатель правления Центра "Воин" я поддерживаю эту инициативу и считаю ее своевременной и актуальной для любого региона. Начиная с первого класса, в школах мы должны прививать ребенку любовь к малой родине и Отечеству, знание истории родной земли, умение приходить на помощь своим товарищам", - сказал Водолацкий, выразив готовность поделиться с коллегами из Сызрани опытом и наработками Центра, которые будут востребованы во всех школах каждого региона РФ. "Вопросами безопасности, сохранения исторической правды и противодействия идеологии терроризма и экстремизма – этим тоже нужно заниматься с начальной школы", - отметил депутат, добавив, что такая подготовка может стать началом введения в предмет "Основы безопасности и защиты Родины", который появится в российских школах с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240726/lenoblast-1962094611.html

https://ria.ru/20240726/belousov-1962090297.html

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госдума рф, виктор водолацкий, сызрань, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование