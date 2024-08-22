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Блок "Победа" обжалует запрет участие в выборах в Молдавии
Блок "Победа" обжалует запрет участие в выборах в Молдавии - РИА Новости, 22.08.2024
Блок "Победа" обжалует запрет участие в выборах в Молдавии
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" оспорит в Высшей судебной палате запрет ЦИК на участие в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции, сообщила... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:51
2024-08-22T10:51
2024-08-22T10:52
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КИШИНЁВ, 22 авг – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" оспорит в Высшей судебной палате запрет ЦИК на участие в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции, сообщила журналистам депутат парламента Марина Таубер. Ранее в четверг Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу политсилы. На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Молдавии Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Решение ЦИК необоснованно, в молдавский практике были уже случаи, когда и аббревиатуры партий совпадали, и их названия. Наш же блок называется " Победа -Виктория", доводы судей и избиркома неубедительны. Мы оспорим решение в Высшей судебной палате", - сказала Таубер.
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер
Блок "Победа" обжалует запрет участие в выборах в Молдавии
Депутат Таубер: блок "Победа" оспорит запрет ЦИК на участие в выборах
КИШИНЁВ, 22 авг – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" оспорит в Высшей судебной палате запрет ЦИК на участие в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции, сообщила журналистам депутат парламента Марина Таубер.
Ранее в четверг Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу политсилы.
На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Молдавии Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор".
"Решение ЦИК необоснованно, в молдавский практике были уже случаи, когда и аббревиатуры партий совпадали, и их названия. Наш же блок называется " Победа -Виктория", доводы судей и избиркома неубедительны. Мы оспорим решение в Высшей судебной палате", - сказала Таубер.