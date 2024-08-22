https://ria.ru/20240822/peterburg-1967801200.html
Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест
Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 22.08.2024
Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест
Промышленность Санкт-Петербурга быстро растет; за последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть - в промышленности, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:45
2024-08-22T14:45
2024-08-22T14:45
санкт-петербург
александр беглов
алексей лихачев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Промышленность Санкт-Петербурга быстро растет; за последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть - в промышленности, сообщил губернатор города Александр Беглов. Об этом он заявил в ходе выездного совещания в Центре инженерных компетенций, созданном на базе Колледжа автоматизации производства. Участие в мероприятии принял генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы создаем современные высокотехнологичные производства, которым нужны кадры. Наращиваем прием в колледжи на самые востребованные профессии. В Центре инженерных компетенций ребята знакомятся с техникой и оборудованием, получают первые навыки. Здесь создано уникальное молодежное конструкторское бюро. И таких образовательных полигонов по различным направлениям у нас будет двенадцать. Я очень благодарен руководству "Росатома", который активно помогает городу. Мы договорились, что госкорпорация будет поставлять необходимое для учебы оборудование. Сегодня в Петербурге работают более тридцати тысяч сотрудников "Росатома", и им тоже нужны соответствующие кадры", – сказал Беглов, слова которого привели в пресс-службе администрации города. Губернатор подчеркнул, что городу удалось переформатировать систему образования. В школах создаются современные учебные лаборатории разного профиля, куда приходят преподаватели из вузов и колледжей. Уже с пятого класса работает система профориентации. В 2023 году в Петербурге прошел финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", в котором приняли участие свыше 64 тысяч человек из 89 регионов России. На его базе отрабатываются новые форматы работы - такие, как образовательные полигоны по кластерному принципу. Центр инженерных компетенций – первый такой полигон. Он начнет работу со 2 сентября. В его составе - девять высокотехнологичных лабораторий. Их материальной базой стало оборудование, закупленное городом для финала чемпионата "Профессионалы" 2023 года. Одновременно здесь смогут обучаться 220 человек. За год планируется подготовить 10 тысяч человек. Доступ к лабораториям Центра будет открыт для студентов всех колледжей Петербурга. "Петербург продолжает развивать промышленность. Мы запустили большой и сложный проект обновления системы профессионального образования. Уверен, что в сотрудничестве с "Росатомом" и другими ведущими государственными корпорациями мы реализуем все наши планы", – отметил Беглов.
https://realty.ria.ru/20240816/peterburg-1966616250.html
https://ria.ru/20240821/ekoproekty-1967651547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, алексей лихачев
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Алексей Лихачев
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Промышленность Санкт-Петербурга быстро растет; за последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть - в промышленности, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Об этом он заявил в ходе выездного совещания в Центре инженерных компетенций, созданном на базе Колледжа автоматизации производства. Участие в мероприятии принял генеральный директор ГК "Росатом
" Алексей Лихачев.
"Мы создаем современные высокотехнологичные производства, которым нужны кадры. Наращиваем прием в колледжи на самые востребованные профессии. В Центре инженерных компетенций ребята знакомятся с техникой и оборудованием, получают первые навыки. Здесь создано уникальное молодежное конструкторское бюро. И таких образовательных полигонов по различным направлениям у нас будет двенадцать. Я очень благодарен руководству "Росатома", который активно помогает городу. Мы договорились, что госкорпорация будет поставлять необходимое для учебы оборудование. Сегодня в Петербурге работают более тридцати тысяч сотрудников "Росатома", и им тоже нужны соответствующие кадры", – сказал Беглов, слова которого привели в пресс-службе администрации города.
Губернатор подчеркнул, что городу удалось переформатировать систему образования. В школах создаются современные учебные лаборатории разного профиля, куда приходят преподаватели из вузов и колледжей. Уже с пятого класса работает система профориентации.
В 2023 году в Петербурге прошел финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", в котором приняли участие свыше 64 тысяч человек из 89 регионов России
. На его базе отрабатываются новые форматы работы - такие, как образовательные полигоны по кластерному принципу.
Центр инженерных компетенций – первый такой полигон. Он начнет работу со 2 сентября. В его составе - девять высокотехнологичных лабораторий. Их материальной базой стало оборудование, закупленное городом для финала чемпионата "Профессионалы" 2023 года. Одновременно здесь смогут обучаться 220 человек. За год планируется подготовить 10 тысяч человек. Доступ к лабораториям Центра будет открыт для студентов всех колледжей Петербурга.
"Петербург продолжает развивать промышленность. Мы запустили большой и сложный проект обновления системы профессионального образования. Уверен, что в сотрудничестве с "Росатомом" и другими ведущими государственными корпорациями мы реализуем все наши планы", – отметил Беглов.