https://ria.ru/20240822/peterburg-1967801200.html

Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест

Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 22.08.2024

Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест

Промышленность Санкт-Петербурга быстро растет; за последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть - в промышленности, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:45

2024-08-22T14:45

2024-08-22T14:45

санкт-петербург

александр беглов

алексей лихачев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967798997_0:134:2568:1578_1920x0_80_0_0_d173ae91b2df454cebe20160788126ee.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Промышленность Санкт-Петербурга быстро растет; за последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть - в промышленности, сообщил губернатор города Александр Беглов. Об этом он заявил в ходе выездного совещания в Центре инженерных компетенций, созданном на базе Колледжа автоматизации производства. Участие в мероприятии принял генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы создаем современные высокотехнологичные производства, которым нужны кадры. Наращиваем прием в колледжи на самые востребованные профессии. В Центре инженерных компетенций ребята знакомятся с техникой и оборудованием, получают первые навыки. Здесь создано уникальное молодежное конструкторское бюро. И таких образовательных полигонов по различным направлениям у нас будет двенадцать. Я очень благодарен руководству "Росатома", который активно помогает городу. Мы договорились, что госкорпорация будет поставлять необходимое для учебы оборудование. Сегодня в Петербурге работают более тридцати тысяч сотрудников "Росатома", и им тоже нужны соответствующие кадры", – сказал Беглов, слова которого привели в пресс-службе администрации города. Губернатор подчеркнул, что городу удалось переформатировать систему образования. В школах создаются современные учебные лаборатории разного профиля, куда приходят преподаватели из вузов и колледжей. Уже с пятого класса работает система профориентации. В 2023 году в Петербурге прошел финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", в котором приняли участие свыше 64 тысяч человек из 89 регионов России. На его базе отрабатываются новые форматы работы - такие, как образовательные полигоны по кластерному принципу. Центр инженерных компетенций – первый такой полигон. Он начнет работу со 2 сентября. В его составе - девять высокотехнологичных лабораторий. Их материальной базой стало оборудование, закупленное городом для финала чемпионата "Профессионалы" 2023 года. Одновременно здесь смогут обучаться 220 человек. За год планируется подготовить 10 тысяч человек. Доступ к лабораториям Центра будет открыт для студентов всех колледжей Петербурга. "Петербург продолжает развивать промышленность. Мы запустили большой и сложный проект обновления системы профессионального образования. Уверен, что в сотрудничестве с "Росатомом" и другими ведущими государственными корпорациями мы реализуем все наши планы", – отметил Беглов.

https://realty.ria.ru/20240816/peterburg-1966616250.html

https://ria.ru/20240821/ekoproekty-1967651547.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, александр беглов, алексей лихачев