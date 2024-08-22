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Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 22.08.2024
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14:45 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/peterburg-1967801200.html
Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест
Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 22.08.2024
Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест
Промышленность Санкт-Петербурга быстро растет; за последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть - в промышленности, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:45
2024-08-22T14:45
санкт-петербург
александр беглов
алексей лихачев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Промышленность Санкт-Петербурга быстро растет; за последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть - в промышленности, сообщил губернатор города Александр Беглов. Об этом он заявил в ходе выездного совещания в Центре инженерных компетенций, созданном на базе Колледжа автоматизации производства. Участие в мероприятии принял генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы создаем современные высокотехнологичные производства, которым нужны кадры. Наращиваем прием в колледжи на самые востребованные профессии. В Центре инженерных компетенций ребята знакомятся с техникой и оборудованием, получают первые навыки. Здесь создано уникальное молодежное конструкторское бюро. И таких образовательных полигонов по различным направлениям у нас будет двенадцать. Я очень благодарен руководству "Росатома", который активно помогает городу. Мы договорились, что госкорпорация будет поставлять необходимое для учебы оборудование. Сегодня в Петербурге работают более тридцати тысяч сотрудников "Росатома", и им тоже нужны соответствующие кадры", – сказал Беглов, слова которого привели в пресс-службе администрации города. Губернатор подчеркнул, что городу удалось переформатировать систему образования. В школах создаются современные учебные лаборатории разного профиля, куда приходят преподаватели из вузов и колледжей. Уже с пятого класса работает система профориентации. В 2023 году в Петербурге прошел финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", в котором приняли участие свыше 64 тысяч человек из 89 регионов России. На его базе отрабатываются новые форматы работы - такие, как образовательные полигоны по кластерному принципу. Центр инженерных компетенций – первый такой полигон. Он начнет работу со 2 сентября. В его составе - девять высокотехнологичных лабораторий. Их материальной базой стало оборудование, закупленное городом для финала чемпионата "Профессионалы" 2023 года. Одновременно здесь смогут обучаться 220 человек. За год планируется подготовить 10 тысяч человек. Доступ к лабораториям Центра будет открыт для студентов всех колледжей Петербурга. "Петербург продолжает развивать промышленность. Мы запустили большой и сложный проект обновления системы профессионального образования. Уверен, что в сотрудничестве с "Росатомом" и другими ведущими государственными корпорациями мы реализуем все наши планы", – отметил Беглов.
https://realty.ria.ru/20240816/peterburg-1966616250.html
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санкт-петербург, александр беглов, алексей лихачев
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Алексей Лихачев

Беглов: за последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаЗа последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест
За последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
За последние годы в Петербурге создано 75 тысяч рабочих мест
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Промышленность Санкт-Петербурга быстро растет; за последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть - в промышленности, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Об этом он заявил в ходе выездного совещания в Центре инженерных компетенций, созданном на базе Колледжа автоматизации производства. Участие в мероприятии принял генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.
Cтанция Петербургского метрополитена Автово - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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16 августа, 15:14
"Мы создаем современные высокотехнологичные производства, которым нужны кадры. Наращиваем прием в колледжи на самые востребованные профессии. В Центре инженерных компетенций ребята знакомятся с техникой и оборудованием, получают первые навыки. Здесь создано уникальное молодежное конструкторское бюро. И таких образовательных полигонов по различным направлениям у нас будет двенадцать. Я очень благодарен руководству "Росатома", который активно помогает городу. Мы договорились, что госкорпорация будет поставлять необходимое для учебы оборудование. Сегодня в Петербурге работают более тридцати тысяч сотрудников "Росатома", и им тоже нужны соответствующие кадры", – сказал Беглов, слова которого привели в пресс-службе администрации города.
Губернатор подчеркнул, что городу удалось переформатировать систему образования. В школах создаются современные учебные лаборатории разного профиля, куда приходят преподаватели из вузов и колледжей. Уже с пятого класса работает система профориентации.
В 2023 году в Петербурге прошел финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", в котором приняли участие свыше 64 тысяч человек из 89 регионов России. На его базе отрабатываются новые форматы работы - такие, как образовательные полигоны по кластерному принципу.
Центр инженерных компетенций – первый такой полигон. Он начнет работу со 2 сентября. В его составе - девять высокотехнологичных лабораторий. Их материальной базой стало оборудование, закупленное городом для финала чемпионата "Профессионалы" 2023 года. Одновременно здесь смогут обучаться 220 человек. За год планируется подготовить 10 тысяч человек. Доступ к лабораториям Центра будет открыт для студентов всех колледжей Петербурга.
"Петербург продолжает развивать промышленность. Мы запустили большой и сложный проект обновления системы профессионального образования. Уверен, что в сотрудничестве с "Росатомом" и другими ведущими государственными корпорациями мы реализуем все наши планы", – отметил Беглов.
Губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили совместные экологические проекты - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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21 августа, 20:14
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловАлексей Лихачев
 
 
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