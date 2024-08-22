https://ria.ru/20240822/pesnya-1967909420.html

Shaman и Лепс презентовали совместную песню "Настоящий мужчина"

Shaman и Лепс презентовали совместную песню "Настоящий мужчина" - РИА Новости, 22.08.2024

Shaman и Лепс презентовали совместную песню "Настоящий мужчина"

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) и народный артист России Григорий Лепс презентовали совместную песню "Настоящий мужчина", передает корреспондент... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:17

2024-08-22T22:17

2024-08-22T22:17

шоубиз

григорий лепс

общество

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) и народный артист России Григорий Лепс презентовали совместную песню "Настоящий мужчина", передает корреспондент РИА Новости. Концерт Shaman в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проходит в центре столицы. "Это была моя инициатива. Я предлагал на протяжении долгого времени ряд песен. Мы с Григорием знакомы уже два года. Но песня - это всегда творческая история: что-то не складывалось, что-то не нравилось. Но вот я прислал эту песню ("Настоящий мужчина" - ред.) - и она ему сразу понравилось. Мы поняли, что надо работать, что-то в ней есть. Вы услышите ее впервые, это концертная премьера. Мы еще даже не выпускали студийную версию на платформы", - рассказал Shaman журналистам перед концертом. Артист также поделился, что с Григорием Лепсом у них сложилась настоящая дружба. "Мы с ним очень близкие друзья. Можем созвониться в два-три часа ночи. Я могу к нему приехать в любое время… Дружба - это понятие круглосуточное. Когда-то я думал, что друзей не заслужил, но вот оказалось, что судьба мне подарила лучшего друга Григория Лепса", - отметил певец. Ранее Shaman анонсировал дуэт с Григорием Лепсом.

https://ria.ru/20240822/pesnya-1967908943.html

https://ria.ru/20240822/kirkorov--1967909091.html

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григорий лепс, общество, shaman (ярослав дронов)