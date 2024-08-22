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Shaman спел песню с мальчиком, отец которого погиб в зоне СВО
Shaman спел песню с мальчиком, отец которого погиб в зоне СВО - РИА Новости, 22.08.2024
Shaman спел песню с мальчиком, отец которого погиб в зоне СВО
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) представил свою новую песню "Отец", выступив с 11-летним мальчиком Егором из Барнаула, отец которого погиб в зоне... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:12
2024-08-22T22:12
2024-08-22T22:40
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) представил свою новую песню "Отец", выступив с 11-летним мальчиком Егором из Барнаула, отец которого погиб в зоне спецоперации, защищая Родину, передает корреспондент РИА Новости. Концерт Shaman в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проходит на Красной площади. "Я познакомился с Егором 9 мая на телепередаче, и меня очень тронула его история про отца, который погиб в зоне специальной военной операции. Там у меня родилась идея - написать песню, и я это сделал, назвал ее "Отец". Егор остался единственный мужчина в семье. Он стойко держится, несмотря на то, что ему всего 11 лет. Сегодня мы исполним эту песню", - сказал Shaman журналистам перед концертом. В эфире телеканала "Россия-1" 9 мая вышел специальный выпуск передачи "Песни от всей души", посвященный Дню Победы. Гостем передачи стал Егор из Барнаула, который исполнил песню "От героев былых времен" из фильма "Офицеры". Как стало известно, отец мальчика служил в зоне специальной военной операции и погиб в феврале этого года.
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барнаул, shaman (ярослав дронов) , общество
Специальная военная операция на Украине, Барнаул, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Общество
Shaman спел песню с мальчиком, отец которого погиб в зоне СВО
Shaman представил песню "Отец", выступив с мальчиком, отец которого погиб на СВО
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) представил свою новую песню "Отец", выступив с 11-летним мальчиком Егором из Барнаула, отец которого погиб в зоне спецоперации, защищая Родину, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт Shaman в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проходит на Красной площади.
"Я познакомился с Егором 9 мая на телепередаче, и меня очень тронула его история про отца, который погиб в зоне специальной военной операции. Там у меня родилась идея - написать песню, и я это сделал, назвал ее "Отец". Егор остался единственный мужчина в семье. Он стойко держится, несмотря на то, что ему всего 11 лет. Сегодня мы исполним эту песню", - сказал Shaman журналистам перед концертом.
В эфире телеканала "Россия-1" 9 мая вышел специальный выпуск передачи "Песни от всей души", посвященный Дню Победы. Гостем передачи стал Егор из Барнаула
, который исполнил песню "От героев былых времен" из фильма "Офицеры". Как стало известно, отец мальчика служил в зоне специальной военной операции и погиб в феврале этого года.