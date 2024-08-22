https://ria.ru/20240822/pesnya-1967908943.html

Shaman спел песню с мальчиком, отец которого погиб в зоне СВО

Shaman спел песню с мальчиком, отец которого погиб в зоне СВО - РИА Новости, 22.08.2024

Shaman спел песню с мальчиком, отец которого погиб в зоне СВО

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) представил свою новую песню "Отец", выступив с 11-летним мальчиком Егором из Барнаула, отец которого погиб в зоне... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:12

2024-08-22T22:12

2024-08-22T22:40

специальная военная операция на украине

барнаул

shaman (ярослав дронов)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967911962_0:395:2843:1994_1920x0_80_0_0_8bfe6b12fc644af16a179ed2d857b9f0.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) представил свою новую песню "Отец", выступив с 11-летним мальчиком Егором из Барнаула, отец которого погиб в зоне спецоперации, защищая Родину, передает корреспондент РИА Новости. Концерт Shaman в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проходит на Красной площади. "Я познакомился с Егором 9 мая на телепередаче, и меня очень тронула его история про отца, который погиб в зоне специальной военной операции. Там у меня родилась идея - написать песню, и я это сделал, назвал ее "Отец". Егор остался единственный мужчина в семье. Он стойко держится, несмотря на то, что ему всего 11 лет. Сегодня мы исполним эту песню", - сказал Shaman журналистам перед концертом. В эфире телеканала "Россия-1" 9 мая вышел специальный выпуск передачи "Песни от всей души", посвященный Дню Победы. Гостем передачи стал Егор из Барнаула, который исполнил песню "От героев былых времен" из фильма "Офицеры". Как стало известно, отец мальчика служил в зоне специальной военной операции и погиб в феврале этого года.

https://ria.ru/20240822/shaman-1967797294.html

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

барнаул, shaman (ярослав дронов) , общество