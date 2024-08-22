https://ria.ru/20240822/pesnya-1967712745.html
Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать"
Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать" - РИА Новости, 22.08.2024
Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать"
Российские артисты, в числе которых Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Александр Ф.Скляр по случаю Дня... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:08
2024-08-22T11:08
2024-08-22T11:08
шоубиз
россия
олег газманов
николай расторгуев
александр маршал
любэ
день государственного флага россии
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967727945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fe13070d38b4e66c01a9c7d0f8dea02.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские артисты, в числе которых Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Александр Ф.Скляр по случаю Дня государственного флага РФ исполнили песню группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать" и сняли на нее клип. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". "Привет, Россия! Поздравляю всех нас с Днём Государственного флага! Ура! Специально к празднику вместе с другими популярными артистами мы приготовили для вас подарок. Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Ф.Скляр, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, группа "Корни" и "Город 312", а также Кирилл Андреев из "Иванушек" и я спели любимую всеми песню группы "Любэ" — "За тебя, Родина-мать", - написал Shaman в своем Telegram-канале. Певец уточнил, что клип был создан совместно с продюсерским центром "Интеграция" и продюсерским центром Игоря Матвиенко. "Уже с утра сегодня его можно будет увидеть в эфире "МУЗ-ТВ", - добавил он.
https://ria.ru/20240822/flag-1967258184.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967727945_206:0:1646:1080_1920x0_80_0_0_5384d689e7b1c9c4f0977603ffc79fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег газманов, николай расторгуев, александр маршал, любэ, день государственного флага россии, новости культуры
Шоубиз, Россия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Любэ, День Государственного флага России, Новости культуры
Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать"
Shaman, Газманов и Маршал сняли клип на песню "Любэ" "За тебя, Родина-мать"