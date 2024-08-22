Рейтинг@Mail.ru
Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать" - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:08 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pesnya-1967712745.html
Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать"
Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать" - РИА Новости, 22.08.2024
Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать"
Российские артисты, в числе которых Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Александр Ф.Скляр по случаю Дня... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:08
2024-08-22T11:08
шоубиз
россия
олег газманов
николай расторгуев
александр маршал
любэ
день государственного флага россии
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967727945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fe13070d38b4e66c01a9c7d0f8dea02.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские артисты, в числе которых Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Александр Ф.Скляр по случаю Дня государственного флага РФ исполнили песню группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать" и сняли на нее клип. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". "Привет, Россия! Поздравляю всех нас с Днём Государственного флага! Ура! Специально к празднику вместе с другими популярными артистами мы приготовили для вас подарок. Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Ф.Скляр, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, группа "Корни" и "Город 312", а также Кирилл Андреев из "Иванушек" и я спели любимую всеми песню группы "Любэ" — "За тебя, Родина-мать", - написал Shaman в своем Telegram-канале. Певец уточнил, что клип был создан совместно с продюсерским центром "Интеграция" и продюсерским центром Игоря Матвиенко. "Уже с утра сегодня его можно будет увидеть в эфире "МУЗ-ТВ", - добавил он.
https://ria.ru/20240822/flag-1967258184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967727945_206:0:1646:1080_1920x0_80_0_0_5384d689e7b1c9c4f0977603ffc79fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег газманов, николай расторгуев, александр маршал, любэ, день государственного флага россии, новости культуры
Шоубиз, Россия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Любэ, День Государственного флага России, Новости культуры
Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать"

Shaman, Газманов и Маршал сняли клип на песню "Любэ" "За тебя, Родина-мать"

© SHAMAN/ВКонтактеКлип "За тебя, Родина-мать"
Клип За тебя, Родина-мать - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© SHAMAN/ВКонтакте
Клип "За тебя, Родина-мать"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские артисты, в числе которых Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Александр Ф.Скляр по случаю Дня государственного флага РФ исполнили песню группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать" и сняли на нее клип.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
«
"Привет, Россия! Поздравляю всех нас с Днём Государственного флага! Ура! Специально к празднику вместе с другими популярными артистами мы приготовили для вас подарок. Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Ф.Скляр, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, группа "Корни" и "Город 312", а также Кирилл Андреев из "Иванушек" и я спели любимую всеми песню группы "Любэ" — "За тебя, Родина-мать", - написал Shaman в своем Telegram-канале.
Певец уточнил, что клип был создан совместно с продюсерским центром "Интеграция" и продюсерским центром Игоря Матвиенко. "Уже с утра сегодня его можно будет увидеть в эфире "МУЗ-ТВ", - добавил он.
Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
День Государственного флага России
Вчера, 01:46
 
ШоубизРоссияОлег ГазмановНиколай РасторгуевАлександр МаршалЛюбэДень Государственного флага РоссииНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала