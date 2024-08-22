https://ria.ru/20240822/pesnya-1967712745.html

Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать"

Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать" - РИА Новости, 22.08.2024

Российские артисты сняли клип на песню "За тебя, Родина-мать"

Российские артисты, в числе которых Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Александр Ф.Скляр по случаю Дня... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:08

2024-08-22T11:08

2024-08-22T11:08

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россия

олег газманов

николай расторгуев

александр маршал

любэ

день государственного флага россии

новости культуры

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские артисты, в числе которых Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Александр Ф.Скляр по случаю Дня государственного флага РФ исполнили песню группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать" и сняли на нее клип. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". "Привет, Россия! Поздравляю всех нас с Днём Государственного флага! Ура! Специально к празднику вместе с другими популярными артистами мы приготовили для вас подарок. Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Ф.Скляр, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, группа "Корни" и "Город 312", а также Кирилл Андреев из "Иванушек" и я спели любимую всеми песню группы "Любэ" — "За тебя, Родина-мать", - написал Shaman в своем Telegram-канале. Певец уточнил, что клип был создан совместно с продюсерским центром "Интеграция" и продюсерским центром Игоря Матвиенко. "Уже с утра сегодня его можно будет увидеть в эфире "МУЗ-ТВ", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, олег газманов, николай расторгуев, александр маршал, любэ, день государственного флага россии, новости культуры