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Госдеп одобрил продажу ракет "воздух-воздух" Норвегии и Румынии
Госдеп одобрил продажу ракет "воздух-воздух" Норвегии и Румынии - РИА Новости, 22.08.2024
Госдеп одобрил продажу ракет "воздух-воздух" Норвегии и Румынии
Госдеп одобрил продажу ракет "воздух - воздух" Норвегии и Румынии, сообщил Пентагон. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:35
2024-08-22T22:35
2024-08-22T22:35
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу ракет "воздух - воздух" Норвегии и Румынии, сообщил Пентагон. Как сообщили в ведомстве, одобрена сделка по продаже Норвегии ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования на 405 миллионов долларов. Правительство скандинавской страны запросило 100 ракет, уточняется в сообщении. Румынии согласована продажа ракет на 593 миллиона долларов, Бухарест запросил 186 ракет, отметили в Пентагоне. Ранее пресс-служба посольства США в Бухаресте сообщала, что США одобрили продажу ракет AIM-120 AMRAAM Румынии. По утверждению дипмиссии, эта продажа способствует усилиям по модернизации румынских ВВС, поскольку ракеты AIM-120 совместимы с румынскими самолетами F-16, а также с другими самолетами НАТО и США, включая самолеты F-35.
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в мире, румыния, сша, государственный департамент сша, норвегия, министерство обороны сша, нато, f-16, f-35
В мире, Румыния, США, Государственный департамент США, Норвегия, Министерство обороны США, НАТО, F-16, F-35
Госдеп одобрил продажу ракет "воздух-воздух" Норвегии и Румынии
Пентагон: Госдеп одобрил продажу ракет "воздух-воздух" Норвегии и Румынии