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В Приморье пять сел остаются без транспортного сообщения после ливней
В Приморье пять сел остаются без транспортного сообщения после ливней - РИА Новости, 22.08.2024
В Приморье пять сел остаются без транспортного сообщения после ливней
Пять сел в Приморье остаются без транспортного сообщения после ливней, подтоплено 37 участков в районах и 25 многоквартирных домов во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Пять сел в Приморье остаются без транспортного сообщения после ливней, подтоплено 37 участков в районах и 25 многоквартирных домов во Владивостоке, сообщает краевое министерство ГО ЧС. В понедельник в Приморье прошли сильные ливни. За несколько часов оказались затоплены улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Мэрия города сообщала, что ливнем затоплены подвалы 12 многоквартирных домов, а также ряда соцучреждений и больниц. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 70% месячной нормы осадков. "На утро четверга, 22 августа, отсутствует автомобильное сообщение с селами Веселый и Скворцово Анучинского округа и с Слинкино, Романовский ключ и Партизан Партизанского округа. В Дальнереченском городском округе подтоплены шесть придомовых территорий. В Чугуевском округе вода по-прежнему стоит на 31 придомовом участке. Во Владивостоке подтоплены 25 многоквартирных домов – вода зашла в подвальные помещения", - говорится в сообщении. На этих территориях работают спасатели. Для жителей отрезанных сел организованы лодочные переправы. Все населенные пункты обеспечены топливом, медикаментами и продуктами питания.
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происшествия, владивосток, наводнения в россии — 2024, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Наводнения в России — 2024, Приморский край, Россия
В Приморье пять сел остаются без транспортного сообщения после ливней
В Приморье пять сел остаются отрезанными после ливней, подтоплено 37 участков
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Пять сел в Приморье остаются без транспортного сообщения после ливней, подтоплено 37 участков в районах и 25 многоквартирных домов во Владивостоке, сообщает краевое министерство ГО ЧС.
В понедельник в Приморье прошли сильные ливни. За несколько часов оказались затоплены улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Мэрия города сообщала, что ливнем затоплены подвалы 12 многоквартирных домов, а также ряда соцучреждений и больниц. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 70% месячной нормы осадков.
"На утро четверга, 22 августа, отсутствует автомобильное сообщение с селами Веселый и Скворцово Анучинского округа и с Слинкино, Романовский ключ и Партизан Партизанского округа. В Дальнереченском городском округе подтоплены шесть придомовых территорий. В Чугуевском округе вода по-прежнему стоит на 31 придомовом участке. Во Владивостоке подтоплены 25 многоквартирных домов – вода зашла в подвальные помещения", - говорится в сообщении.
На этих территориях работают спасатели. Для жителей отрезанных сел организованы лодочные переправы. Все населенные пункты обеспечены топливом, медикаментами и продуктами питания.