https://ria.ru/20240822/patrushev-1967714082.html

Патрушев рассказал, где добывается треть рыбы в России

Патрушев рассказал, где добывается треть рыбы в России - РИА Новости, 22.08.2024

Патрушев рассказал, где добывается треть рыбы в России

Три четверти рыбы в России добывается на Дальнем Востоке, важно обеспечить доступную логистику, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:47

2024-08-22T09:47

2024-08-22T09:47

экономика

россия

дальний восток

дмитрий патрушев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97051/30/970513079_0:114:2700:1633_1920x0_80_0_0_29008cc8b33fcdab4dc80d582265ca96.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Три четверти рыбы в России добывается на Дальнем Востоке, важно обеспечить доступную логистику, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Важно обеспечить простую и доступную логистику, так как около 70% рыбы и морепродуктов добывается на Дальнем Востоке", - сказал Патрушев. По его словам, внутренний рынок является приоритетом при распределении поставок рыбной продукции, "и уже не один год". Это договоренность бизнеса и государства, общая ответственность за продовольственную безопасность страны. Вице-премьер напомнил, что для этого внедрены в том числе меры господдержки - прежде всего, субсидирование железнодорожного тарифа для транспортировки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы страны. По поручению президента России Владимира Путина в перечень субсидируемой рыбной продукции вошли горбуша и иваси – массовые, народные виды рыб.

https://ria.ru/20240508/ryba-1944828713.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дальний восток, дмитрий патрушев, владимир путин