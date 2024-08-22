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Патрушев рассказал, где добывается треть рыбы в России
Патрушев рассказал, где добывается треть рыбы в России - РИА Новости, 22.08.2024
Патрушев рассказал, где добывается треть рыбы в России
Три четверти рыбы в России добывается на Дальнем Востоке, важно обеспечить доступную логистику, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:47
2024-08-22T09:47
2024-08-22T09:47
экономика
россия
дальний восток
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Три четверти рыбы в России добывается на Дальнем Востоке, важно обеспечить доступную логистику, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Важно обеспечить простую и доступную логистику, так как около 70% рыбы и морепродуктов добывается на Дальнем Востоке", - сказал Патрушев. По его словам, внутренний рынок является приоритетом при распределении поставок рыбной продукции, "и уже не один год". Это договоренность бизнеса и государства, общая ответственность за продовольственную безопасность страны. Вице-премьер напомнил, что для этого внедрены в том числе меры господдержки - прежде всего, субсидирование железнодорожного тарифа для транспортировки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы страны. По поручению президента России Владимира Путина в перечень субсидируемой рыбной продукции вошли горбуша и иваси – массовые, народные виды рыб.
https://ria.ru/20240508/ryba-1944828713.html
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экономика, россия, дальний восток, дмитрий патрушев, владимир путин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
Патрушев рассказал, где добывается треть рыбы в России
Патрушев: треть рыбы в России добывается на Дальнем Востоке