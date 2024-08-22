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Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег
Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег - РИА Новости, 22.08.2024
Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег
Семнадцать спасённых членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ" доставлены на катерах на берег, сообщили в Южном округе войск национальной гвардии... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:14
2024-08-22T23:14
2024-08-22T23:14
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Семнадцать спасённых членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ" доставлены на катерах на берег, сообщили в Южном округе войск национальной гвардии РФ. "В спасательной операции после удара ВСУ по парому в порту "Кавказ" принимал участие морской отряд Росгвардии. 17 человек, поднятые из воды, оперативно доставлены на катерах на берег", - говорится в сообщении. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
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Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ
Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ.
2024-08-22T23:14
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россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег
Семнадцать членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег