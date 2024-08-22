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Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/parom-1967915786.html
Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег
Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег - РИА Новости, 22.08.2024
Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег
Семнадцать спасённых членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ" доставлены на катерах на берег, сообщили в Южном округе войск национальной гвардии... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T23:14
2024-08-22T23:14
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Семнадцать спасённых членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ" доставлены на катерах на берег, сообщили в Южном округе войск национальной гвардии РФ. "В спасательной операции после удара ВСУ по парому в порту "Кавказ" принимал участие морской отряд Росгвардии. 17 человек, поднятые из воды, оперативно доставлены на катерах на берег", - говорится в сообщении. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
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Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ
Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ.
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россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Семнадцать спасённых членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ" доставлены на катерах на берег, сообщили в Южном округе войск национальной гвардии РФ.
2024-08-22T23:14
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Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег

Семнадцать членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег

© Кадр видео из соцсетейПожар на пароме в порту "Кавказ"
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на пароме в порту "Кавказ"
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Семнадцать спасённых членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ" доставлены на катерах на берег, сообщили в Южном округе войск национальной гвардии РФ.
"В спасательной операции после удара ВСУ по парому в порту "Кавказ" принимал участие морской отряд Росгвардии. 17 человек, поднятые из воды, оперативно доставлены на катерах на берег", - говорится в сообщении.
В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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