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Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег

Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег - РИА Новости, 22.08.2024

Членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег

Семнадцать спасённых членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ" доставлены на катерах на берег, сообщили в Южном округе войск национальной гвардии... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T23:14

2024-08-22T23:14

2024-08-22T23:14

специальная военная операция на украине

россия

краснодарский край

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Семнадцать спасённых членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ" доставлены на катерах на берег, сообщили в Южном округе войск национальной гвардии РФ. "В спасательной операции после удара ВСУ по парому в порту "Кавказ" принимал участие морской отряд Росгвардии. 17 человек, поднятые из воды, оперативно доставлены на катерах на берег", - говорится в сообщении. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

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краснодарский край

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Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ. 2024-08-22T23:14 true PT0M59S

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россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео