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Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной - РИА Новости, 22.08.2024
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
По уточненной информации, остается неизвестным местонахождение одного человека с атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ", операция по его поиску продолжается,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:52
2024-08-22T22:52
2024-08-22T22:58
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. По уточненной информации, остается неизвестным местонахождение одного человека с атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ", операция по его поиску продолжается, сообщила пресс-служба МЧС России.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна."По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека. Операция по поиску продолжается", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия, краснодарский край, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Россия, Краснодарский край, Происшествия
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
МЧС РФ: местонахождение одного человека с парома в порту "Кавказ" не определили