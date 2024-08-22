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Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной - РИА Новости, 22.08.2024
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22:52 22.08.2024 (обновлено: 22:58 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/parom-1967913788.html
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной - РИА Новости, 22.08.2024
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
По уточненной информации, остается неизвестным местонахождение одного человека с атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ", операция по его поиску продолжается,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:52
2024-08-22T22:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
россия
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. По уточненной информации, остается неизвестным местонахождение одного человека с атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ", операция по его поиску продолжается, сообщила пресс-служба МЧС России.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна."По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека. Операция по поиску продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240822/parom-1967891156.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия, краснодарский край, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Россия, Краснодарский край, Происшествия
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной

МЧС РФ: местонахождение одного человека с парома в порту "Кавказ" не определили

© Кадр видео из соцсетейПожар на пароме в порту "Кавказ"
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на пароме в порту "Кавказ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. По уточненной информации, остается неизвестным местонахождение одного человека с атакованного ВСУ парома в порту "Кавказ", операция по его поиску продолжается, сообщила пресс-служба МЧС России.
В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
"По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека. Операция по поиску продолжается", - говорится в сообщении.
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Четырех оказавшихся за бортом членов экипажа парома спасли в порту "Кавказ"
Вчера, 20:11
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныРоссияКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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