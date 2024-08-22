https://ria.ru/20240822/parom-1967896002.html
После ЧП на пароме в порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа
После ЧП на пароме в порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа - РИА Новости, 22.08.2024
После ЧП на пароме в порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа
В порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки украинских войск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:35
2024-08-22T20:35
2024-08-22T23:10
краснодарский край
специальная военная операция на украине
происшествия
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
россия
керченский пролив
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МОКВА, 22 авг — РИА Новости. В порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки украинских войск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ", — написал он.Как позднее уточнили в МЧС, остается неизвестной судьба одного человека, поиски продолжаются.В четверг вечером ВСУ ударили по парому с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоили третий ранг сложности. К месту ЧП направили пожарный поезд. В тушении задействовали 101 человека и 34 единицы техники.В Минтрансе отметили, что ситуация находится под контролем экстренных и силовых служб, сотрудников порта эвакуировали за периметр."Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе.
https://ria.ru/20240822/parom-1967896926.html
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Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ
Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ.
2024-08-22T20:35
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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, россия, керченский пролив
Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Россия, Керченский пролив
После ЧП на пароме в порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа
В порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа парома, затонувшего после атаки ВСУ