https://ria.ru/20240822/parom-1967896002.html

После ЧП на пароме в порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа

После ЧП на пароме в порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа - РИА Новости, 22.08.2024

После ЧП на пароме в порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа

В порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки украинских войск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:35

2024-08-22T20:35

2024-08-22T23:10

краснодарский край

специальная военная операция на украине

происшествия

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

россия

керченский пролив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967883218_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49921715e16f4a751399d61fc1b6186a.jpg

МОКВА, 22 авг — РИА Новости. В порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки украинских войск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ", — написал он.Как позднее уточнили в МЧС, остается неизвестной судьба одного человека, поиски продолжаются.В четверг вечером ВСУ ударили по парому с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоили третий ранг сложности. К месту ЧП направили пожарный поезд. В тушении задействовали 101 человека и 34 единицы техники.В Минтрансе отметили, что ситуация находится под контролем экстренных и силовых служб, сотрудников порта эвакуировали за периметр."Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе.

https://ria.ru/20240822/parom-1967896926.html

краснодарский край

россия

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ. 2024-08-22T20:35 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, россия, керченский пролив