https://ria.ru/20240822/parom-1967891156.html

Четырех оказавшихся за бортом членов экипажа парома спасли в порту "Кавказ"

Четырех оказавшихся за бортом членов экипажа парома спасли в порту "Кавказ" - РИА Новости, 22.08.2024

Четырех оказавшихся за бортом членов экипажа парома спасли в порту "Кавказ"

Четырех членов экипажа атакованного ВСУ парома, оказавшихся за бортом судна, спасли в порту "Кавказ", сейчас стоит задача спасти остальных членов команды и... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:11

2024-08-22T20:11

2024-08-22T20:18

происшествия

вениамин кондратьев

краснодарский край

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Четырех членов экипажа атакованного ВСУ парома, оказавшихся за бортом судна, спасли в порту "Кавказ", сейчас стоит задача спасти остальных членов команды и устранить последствия атаки, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет."Киевский режим вновь предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты. В порту "Кавказ" под удар попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло. Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача - спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря", - написал он.

https://ria.ru/20240822/parom-1967879452.html

краснодарский край

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происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, вооруженные силы украины