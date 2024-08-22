Рейтинг@Mail.ru
Экстренные и силовые службы контролируют ситуацию в порту "Кавказ" - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 22.08.2024 (обновлено: 19:18 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/parom-1967880013.html
Экстренные и силовые службы контролируют ситуацию в порту "Кавказ"
Экстренные и силовые службы контролируют ситуацию в порту "Кавказ" - РИА Новости, 22.08.2024
Экстренные и силовые службы контролируют ситуацию в порту "Кавказ"
Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб, сотрудники порта эвакуированы, сообщили в четверг в пресс-службе Минтранса РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:00
2024-08-22T19:18
россия
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967853470_0:0:851:478_1920x0_80_0_0_a8457ed7d853467ab85f5d8f483fbb80.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб, сотрудники порта эвакуированы, сообщили в четверг в пресс-службе Минтранса РФ.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет."Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Произведена эвакуация сотрудников порта за его периметр. Спасательное судно и пожарный поезд находятся на пути в порт "Кавказ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240822/parom-1967879452.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967853470_76:0:713:478_1920x0_80_0_0_152a1232d564cdb038f246a056ddb9b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Экстренные и силовые службы контролируют ситуацию в порту "Кавказ"

Минтранс: ситуация в порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных служб

© Фото : соцсетиДым в районе порта "Кавказ"
Дым в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : соцсети
Дым в районе порта "Кавказ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб, сотрудники порта эвакуированы, сообщили в четверг в пресс-службе Минтранса РФ.
В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.
"Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Произведена эвакуация сотрудников порта за его периметр. Спасательное судно и пожарный поезд находятся на пути в порт "Кавказ", - говорится в сообщении.
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Пожар на пароме в порту "Кавказ" тушили 101 человек и 34 единицы техники
Вчера, 18:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала