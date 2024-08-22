https://ria.ru/20240822/parom-1967880013.html

Экстренные и силовые службы контролируют ситуацию в порту "Кавказ"

Экстренные и силовые службы контролируют ситуацию в порту "Кавказ" - РИА Новости, 22.08.2024

Экстренные и силовые службы контролируют ситуацию в порту "Кавказ"

Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб, сотрудники порта эвакуированы, сообщили в четверг в пресс-службе Минтранса РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:00

2024-08-22T19:00

2024-08-22T19:18

россия

специальная военная операция на украине

краснодарский край

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб, сотрудники порта эвакуированы, сообщили в четверг в пресс-службе Минтранса РФ.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет."Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Произведена эвакуация сотрудников порта за его периметр. Спасательное судно и пожарный поезд находятся на пути в порт "Кавказ", - говорится в сообщении.

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россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, происшествия