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Пожар на пароме в порту "Кавказ" тушили 101 человек и 34 единицы техники
Пожар на пароме в порту "Кавказ" тушили 101 человек и 34 единицы техники - РИА Новости, 22.08.2024
Пожар на пароме в порту "Кавказ" тушили 101 человек и 34 единицы техники
К тушению пожара на пароме в порту "Кавказ" привлечены 101 человек и 34 единицы техники, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:58
2024-08-22T18:58
2024-08-22T18:58
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. К тушению пожара на пароме в порту "Кавказ" привлечены 101 человек и 34 единицы техники, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ", на месте работают экстренные и специальные службы. Направлен пожарный поезд для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами. Пожару в порту "Кавказ" присвоен третий ранг сложности. По данным Бабенкова, на пароме находилось 30 цистерн. "На место направлен пожарный поезд, в целом привлечен 101 человек, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
Пожар на пароме в порту "Кавказ" тушили 101 человек и 34 единицы техники
К тушению пожара в порту "Кавказ" привлечены 101 человек и 34 единицы техники