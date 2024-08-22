Рейтинг@Mail.ru
На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/parom-1967875940.html
На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом
На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом - РИА Новости, 22.08.2024
На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом
Тридцать цистерн с топливом находилось на пароме в порту "Кавказ", повреждённом при атаке ВСУ, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:43
2024-08-22T18:43
темрюкский район
вооруженные силы украины
краснодарский край
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967853470_0:0:851:478_1920x0_80_0_0_a8457ed7d853467ab85f5d8f483fbb80.jpg
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Тридцать цистерн с топливом находилось на пароме в порту "Кавказ", повреждённом при атаке ВСУ, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале. В четверг, по данным оперштаба Кубани, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ", на месте работают экстренные и специальные службы. Направлен пожарный поезд для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами. "На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется", - написал Бабенков.
https://ria.ru/20240822/parom-1967870086.html
темрюкский район
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967853470_76:0:713:478_1920x0_80_0_0_152a1232d564cdb038f246a056ddb9b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
темрюкский район, вооруженные силы украины, краснодарский край, россия, происшествия
Темрюкский район, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Россия, Происшествия
На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом

Кубанские власти: на горящем пароме в порту Кавказ было 30 топливных цистерн

© Фото : соцсетиДым в районе порта "Кавказ"
Дым в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : соцсети
Дым в районе порта "Кавказ"
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Тридцать цистерн с топливом находилось на пароме в порту "Кавказ", повреждённом при атаке ВСУ, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале.
В четверг, по данным оперштаба Кубани, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ", на месте работают экстренные и специальные службы. Направлен пожарный поезд для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами.
"На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется", - написал Бабенков.
Пожар в порту Кавказ после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек
Вчера, 18:19
 
Темрюкский районВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала