https://ria.ru/20240822/parom-1967875940.html

На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом

На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом - РИА Новости, 22.08.2024

На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом

Тридцать цистерн с топливом находилось на пароме в порту "Кавказ", повреждённом при атаке ВСУ, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:43

2024-08-22T18:43

2024-08-22T18:43

темрюкский район

вооруженные силы украины

краснодарский край

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Тридцать цистерн с топливом находилось на пароме в порту "Кавказ", повреждённом при атаке ВСУ, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале. В четверг, по данным оперштаба Кубани, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ", на месте работают экстренные и специальные службы. Направлен пожарный поезд для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами. "На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется", - написал Бабенков.

https://ria.ru/20240822/parom-1967870086.html

темрюкский район

краснодарский край

россия

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темрюкский район, вооруженные силы украины, краснодарский край, россия, происшествия