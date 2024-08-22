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На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом
На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом - РИА Новости, 22.08.2024
На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом
Тридцать цистерн с топливом находилось на пароме в порту "Кавказ", повреждённом при атаке ВСУ, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:43
2024-08-22T18:43
2024-08-22T18:43
темрюкский район
вооруженные силы украины
краснодарский край
россия
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Тридцать цистерн с топливом находилось на пароме в порту "Кавказ", повреждённом при атаке ВСУ, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале. В четверг, по данным оперштаба Кубани, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ", на месте работают экстренные и специальные службы. Направлен пожарный поезд для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами. "На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется", - написал Бабенков.
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темрюкский район, вооруженные силы украины, краснодарский край, россия, происшествия
Темрюкский район, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Россия, Происшествия
На поврежденном ВСУ пароме в порту "Кавказ" было 30 цистерн с топливом
Кубанские власти: на горящем пароме в порту Кавказ было 30 топливных цистерн