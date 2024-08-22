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На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 22.08.2024 (обновлено: 18:39 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/parom-1967870086.html
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек - РИА Новости, 22.08.2024
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек
Пять человек, по предварительной информации, находились на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки ВСУ, судьба экипажа... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:19
2024-08-22T18:39
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пять человек, по предварительной информации, находились на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки ВСУ, судьба экипажа выясняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В четверг оперштаб Кубани сообщил, что киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ"."Предварительно, на пароме находились пять человек экипажа, состояние неизвестно", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240822/parom-1967863297.html
россия
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Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ
Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ.
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россия, вооруженные силы украины, краснодарский край, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Происшествия
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек

На атакованном ВСУ пароме в порту "Кавказ" могли находиться пять человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пять человек, по предварительной информации, находились на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки ВСУ, судьба экипажа выясняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
В четверг оперштаб Кубани сообщил, что киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ".
"Предварительно, на пароме находились пять человек экипажа, состояние неизвестно", - сказал собеседник агентства.
Дым в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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