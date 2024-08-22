https://ria.ru/20240822/parom-1967870086.html
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек - РИА Новости, 22.08.2024
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек
Пять человек, по предварительной информации, находились на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки ВСУ, судьба экипажа... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:19
2024-08-22T18:19
2024-08-22T18:39
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вооруженные силы украины
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пять человек, по предварительной информации, находились на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки ВСУ, судьба экипажа выясняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В четверг оперштаб Кубани сообщил, что киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ"."Предварительно, на пароме находились пять человек экипажа, состояние неизвестно", - сказал собеседник агентства.
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Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ
Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ.
2024-08-22T18:19
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россия, вооруженные силы украины, краснодарский край, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Происшествия
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек
На атакованном ВСУ пароме в порту "Кавказ" могли находиться пять человек