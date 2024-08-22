https://ria.ru/20240822/parom-1967870086.html

На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек

На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек - РИА Новости, 22.08.2024

На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек

Пять человек, по предварительной информации, находились на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки ВСУ, судьба экипажа... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:19

2024-08-22T18:19

2024-08-22T18:39

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

краснодарский край

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967883218_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49921715e16f4a751399d61fc1b6186a.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пять человек, по предварительной информации, находились на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки ВСУ, судьба экипажа выясняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В четверг оперштаб Кубани сообщил, что киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ"."Предварительно, на пароме находились пять человек экипажа, состояние неизвестно", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240822/parom-1967863297.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ. 2024-08-22T18:19 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, краснодарский край, происшествия