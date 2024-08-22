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В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ
В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ
Пожарный поезд направлен в порт "Кавказ" для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами на железнодорожном пароме после ракетной атаки ВСУ,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:02
2024-08-22T18:02
2024-08-22T18:21
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направлен в порт "Кавказ" для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами на железнодорожном пароме после ракетной атаки ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."К месту происшествия следует пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.По его словам, цистерны с горюче-смазочными материалами загорелись на железнодорожном пароме на территории порта "Кавказ" после ракетной атаки ВСУ."На территории порта "Кавказ" происходит горение цистерн с ГСМ на железнодорожном пароме", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь возгорания и количество горящих цистерн уточняются.
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вооруженные силы украины, красноярский край, россия, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Красноярский край, Россия, Происшествия
В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ
В порт "Кавказ" направили пожарный поезд для тушения пожара на пароме атаки ВСУ
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направлен в порт "Кавказ" для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами на железнодорожном пароме после ракетной атаки ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"К месту происшествия следует пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, цистерны с горюче-смазочными материалами загорелись на железнодорожном пароме на территории порта "Кавказ" после ракетной атаки ВСУ.
"На территории порта "Кавказ" происходит горение цистерн с ГСМ на железнодорожном пароме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь возгорания и количество горящих цистерн уточняются.