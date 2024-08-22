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В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 22.08.2024 (обновлено: 18:21 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/parom-1967863297.html
В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ
В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ
Пожарный поезд направлен в порт "Кавказ" для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами на железнодорожном пароме после ракетной атаки ВСУ,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:02
2024-08-22T18:21
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
красноярский край
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направлен в порт "Кавказ" для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами на железнодорожном пароме после ракетной атаки ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."К месту происшествия следует пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.По его словам, цистерны с горюче-смазочными материалами загорелись на железнодорожном пароме на территории порта "Кавказ" после ракетной атаки ВСУ."На территории порта "Кавказ" происходит горение цистерн с ГСМ на железнодорожном пароме", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь возгорания и количество горящих цистерн уточняются.
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Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Красноярский край, Россия, Происшествия
В порт "Кавказ" выехал пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ

В порт "Кавказ" направили пожарный поезд для тушения пожара на пароме атаки ВСУ

© Фото : соцсетиДым в районе порта "Кавказ"
Дым в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : соцсети
Дым в районе порта "Кавказ"
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направлен в порт "Кавказ" для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами на железнодорожном пароме после ракетной атаки ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"К месту происшествия следует пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, цистерны с горюче-смазочными материалами загорелись на железнодорожном пароме на территории порта "Кавказ" после ракетной атаки ВСУ.
"На территории порта "Кавказ" происходит горение цистерн с ГСМ на железнодорожном пароме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь возгорания и количество горящих цистерн уточняются.
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
На горящем пароме в порту "Кавказ", предварительно, находились пять человек
Вчера, 18:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКрасноярский крайРоссияПроисшествия
 
 
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