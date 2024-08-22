https://ria.ru/20240822/parom-1967853078.html
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту "Кавказ"
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту "Кавказ" - РИА Новости, 22.08.2024
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту "Кавказ"
Украинские войска атаковали железнодорожный паром в акватории порта "Кавказ", он затонул, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:27
2024-08-22T17:27
2024-08-22T19:12
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
темрюкский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали железнодорожный паром в акватории порта "Кавказ", он затонул, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". <...> В результате полученных повреждений паром затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет", — говорится в публикации.К месту ЧП направили пожарный поезд. В тушении задействовали 101 человека и 34 единицы техники.В Минтрансе отметили, что ситуация находится под контролем экстренных и силовых служб, сотрудников порта эвакуировали за периметр. Информация о пострадавших уточняется.Как заявил глава Темрюкского района Федор Бабенков, на пароме находились 30 цистерн с топливом.Кроме того, в момент атаки там, предварительно, были пять членов экипажа, их судьба выясняется, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе.
https://ria.ru/20240822/chernoe_more-1967869334.html
краснодарский край
керченский пролив
темрюкский район
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ
Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ.
2024-08-22T17:27
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, керченский пролив, темрюкский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Темрюкский район, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту "Кавказ"
Оперштаб Кубани: ВСУ атаковали паром с топливом в порту "Кавказ", он затонул
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Украинские войска атаковали железнодорожный паром в акватории порта "Кавказ", он затонул, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале
.
"Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". <...> В результате полученных повреждений паром затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет", — говорится в публикации.
К месту ЧП направили пожарный поезд. В тушении задействовали 101 человека и 34 единицы техники.
В Минтрансе отметили, что ситуация находится под контролем экстренных и силовых служб, сотрудников порта эвакуировали за периметр. Информация о пострадавших уточняется.
Как заявил глава Темрюкского района
Федор Бабенков, на пароме находились 30 цистерн с топливом.
Кроме того, в момент атаки там, предварительно, были пять членов экипажа, их судьба выясняется, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе
.