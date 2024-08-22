https://ria.ru/20240822/parom-1967853078.html

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту "Кавказ"

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту "Кавказ" - РИА Новости, 22.08.2024

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту "Кавказ"

Украинские войска атаковали железнодорожный паром в акватории порта "Кавказ", он затонул, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:27

2024-08-22T17:27

2024-08-22T19:12

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

темрюкский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали железнодорожный паром в акватории порта "Кавказ", он затонул, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". <...> В результате полученных повреждений паром затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет", — говорится в публикации.К месту ЧП направили пожарный поезд. В тушении задействовали 101 человека и 34 единицы техники.В Минтрансе отметили, что ситуация находится под контролем экстренных и силовых служб, сотрудников порта эвакуировали за периметр. Информация о пострадавших уточняется.Как заявил глава Темрюкского района Федор Бабенков, на пароме находились 30 цистерн с топливом.Кроме того, в момент атаки там, предварительно, были пять членов экипажа, их судьба выясняется, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе.

https://ria.ru/20240822/chernoe_more-1967869334.html

краснодарский край

керченский пролив

темрюкский район

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Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ Пожар в порту "Кавказ" после удара ВСУ. 2024-08-22T17:27 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, керченский пролив, темрюкский район, вооруженные силы украины