https://ria.ru/20240822/parki-1967877052.html
Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года
Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года - РИА Новости, 22.08.2024
Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года
Площадки для катания на трюковых велосипедах и скейтбордах появятся еще в шести парках Московской области до конца 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:48
2024-08-22T18:48
2024-08-22T18:48
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Площадки для катания на трюковых велосипедах и скейтбордах появятся еще в шести парках Московской области до конца 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства благоустройства.Строительство скейт-парков ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Места для активного отдыха разместят в парках Шатуры, Щелкова, Балашихи, Одинцова, Химок, Серпухова. В настоящее время на территории области функционируют 53 скейт-площадки.
https://ria.ru/20240801/blagoustroystvo-1963523837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)