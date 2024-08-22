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Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года - РИА Новости, 22.08.2024
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Новости Подмосковья
 
18:48 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/parki-1967877052.html
Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года
Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года - РИА Новости, 22.08.2024
Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года
Площадки для катания на трюковых велосипедах и скейтбордах появятся еще в шести парках Московской области до конца 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:48
2024-08-22T18:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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Площадки для катания на трюковых велосипедах и скейтбордах появятся еще в шести парках Московской области до конца 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства благоустройства.Строительство скейт-парков ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Места для активного отдыха разместят в парках Шатуры, Щелкова, Балашихи, Одинцова, Химок, Серпухова. В настоящее время на территории области функционируют 53 скейт-площадки.
https://ria.ru/20240801/blagoustroystvo-1963523837.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года

© Михаил ВоскресенскийМолодые люди катаются в скейт-парке
Молодые люди катаются в скейт-парке - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
Площадки для катания на трюковых велосипедах и скейтбордах появятся еще в шести парках Московской области до конца 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства благоустройства.
Строительство скейт-парков ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Места для активного отдыха разместят в парках Шатуры, Щелкова, Балашихи, Одинцова, Химок, Серпухова. В настоящее время на территории области функционируют 53 скейт-площадки.
Отдыхающие гуляют по лесопарку - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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1 августа, 19:12
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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