https://ria.ru/20240822/parki-1967877052.html

Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года

Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года - РИА Новости, 22.08.2024

Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье до конца 2024 года

Площадки для катания на трюковых велосипедах и скейтбордах появятся еще в шести парках Московской области до конца 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:48

2024-08-22T18:48

2024-08-22T18:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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Площадки для катания на трюковых велосипедах и скейтбордах появятся еще в шести парках Московской области до конца 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства благоустройства.Строительство скейт-парков ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Места для активного отдыха разместят в парках Шатуры, Щелкова, Балашихи, Одинцова, Химок, Серпухова. В настоящее время на территории области функционируют 53 скейт-площадки.

https://ria.ru/20240801/blagoustroystvo-1963523837.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)