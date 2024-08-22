https://ria.ru/20240822/pamfilova-1967826889.html

В ЦИК рассказали о мерах безопасности в Курской области на осенних выборах

В ЦИК рассказали о мерах безопасности в Курской области на осенних выборах - РИА Новости, 22.08.2024

В ЦИК рассказали о мерах безопасности в Курской области на осенних выборах

В Курской области будут обеспечены максимальные меры безопасности на выборах в сентябре, в регионе будут использоваться все виды голосования, заявила... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:53

2024-08-22T15:53

2024-08-22T16:12

курская область

россия

элла памфилова

единый день голосования в россии

общество

безопасность

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 22 авг - РИА Новости. В Курской области будут обеспечены максимальные меры безопасности на выборах в сентябре, в регионе будут использоваться все виды голосования, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова"Что касается выборов губернатора… очень важно в таких условиях жителям Курска иметь понятную, определенную власть. Период безвластия в таких случаях, неопределенности, может приводить к еще более трагичным последствиям… Что касается безопасности, со своей стороны максимум, что можно, мы обеспечим", - сказала Памфилова на встрече с участниками форума "Территория смыслов".Глава ЦИК отметила, что Курская область принимает участие в ДЭГ, выехавшим в ПВР также будет предоставлена возможность проголосовать, региону дано разрешение и на досрочное голосование."Мы уверены, что все необходимые меры будут (обеспечены - ред.)… Конечно, мы берём на себя ответственность обеспечить максимальную безопасность, а с другой стороны - право тех людей, кто считает важным и нужным голосовать... Все виды возможных голосований мы предоставляем", - добавила она.

https://ria.ru/20240822/vybory-1967830663.html

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курская область, россия, элла памфилова, единый день голосования в россии, общество, безопасность