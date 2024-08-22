https://ria.ru/20240822/palata-1967727262.html

Суд в Молдавии подтвердил запрет для блока "Победа" участвовать в выборах

Суд в Молдавии подтвердил запрет для блока "Победа" участвовать в выборах - РИА Новости, 22.08.2024

Суд в Молдавии подтвердил запрет для блока "Победа" участвовать в выборах

Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу оппозиционного блока "Победа" на запрет Центризбиркома участвовать в президентских выборах и референдуме по... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:51

2024-08-22T10:51

2024-08-22T10:51

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молдавия

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КИШИНЁВ, 22 авг – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу оппозиционного блока "Победа" на запрет Центризбиркома участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции, сообщает корреспондент РИА Новости. На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Молдавии Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещённой в Молдавии партии "Шор". Коллегия АП озвучила вердикт, который поддерживает позицию ЦИК.

https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963606858.html

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