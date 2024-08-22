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В Минздраве рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле - РИА Новости, 22.08.2024
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12:04 22.08.2024 (обновлено: 13:23 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ozhogi-1967750951.html
В Минздраве рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле
В Минздраве рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле - РИА Новости, 22.08.2024
В Минздраве рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле
Пострадавший при взрыве газа в доме в пермском Кизеле получил ожоги, он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщила министр... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:04
2024-08-22T13:23
происшествия
кизел
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в кизеле
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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в доме в пермском Кизеле получил ожоги, он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Ранее краевое МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. Пострадал один человек. СК возбудил после ЧП дело по статье о небезопасных услугах. "Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Помощь медицинская ему оказана, планируется перевод в ожоговый центр Перми", - рассказала глава краевого минздрава Анастасия Крутень.
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происшествия, кизел, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в кизеле
Происшествия, Кизел, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Кизеле
В Минздраве рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле

Пострадавший при взрыве газа в пермском Кизеле получил ожоги, угрозы жизни нет

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в доме в пермском Кизеле получил ожоги, он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
Ранее краевое МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. Пострадал один человек. СК возбудил после ЧП дело по статье о небезопасных услугах.
«
"Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Помощь медицинская ему оказана, планируется перевод в ожоговый центр Перми", - рассказала глава краевого минздрава Анастасия Крутень.
Кадры с места взрыва в жилом доме - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме
Вчера, 09:55
 
ПроисшествияКизелПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Кизеле
 
 
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