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В Минздраве рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле
В Минздраве рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле - РИА Новости, 22.08.2024
В Минздраве рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле
Пострадавший при взрыве газа в доме в пермском Кизеле получил ожоги, он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщила министр... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:04
2024-08-22T12:04
2024-08-22T13:23
происшествия
кизел
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в кизеле
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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в доме в пермском Кизеле получил ожоги, он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Ранее краевое МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. Пострадал один человек. СК возбудил после ЧП дело по статье о небезопасных услугах. "Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Помощь медицинская ему оказана, планируется перевод в ожоговый центр Перми", - рассказала глава краевого минздрава Анастасия Крутень.
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967715077.html
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происшествия, кизел, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в кизеле
Происшествия, Кизел, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Кизеле
В Минздраве рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле
Пострадавший при взрыве газа в пермском Кизеле получил ожоги, угрозы жизни нет