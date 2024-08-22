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Остин обсудит с Киевом планы ВСУ по удержанию территории в Курской области
Остин обсудит с Киевом планы ВСУ по удержанию территории в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Остин обсудит с Киевом планы ВСУ по удержанию территории в Курской области
Глава Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить с Киевом планы ВСУ в связи с вылазкой в Курскую область, заявила в четверг на брифинге заместитель официального... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:07
2024-08-22T22:07
2024-08-22T22:14
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министерство обороны сша
ллойд остин
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить с Киевом планы ВСУ в связи с вылазкой в Курскую область, заявила в четверг на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.По ее словам, Остин будет общаться с Украиной по вопросу о том, "планируют ли они удерживать" территории.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Остин обсудит с Киевом планы ВСУ по удержанию территории в Курской области
Пентагон: Остин обсудит с Киевом планы ВСУ удерживать территории Курской области