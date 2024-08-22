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Остин обсудит с Киевом планы ВСУ по удержанию территории в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 22.08.2024 (обновлено: 22:14 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ostin--1967908624.html
Остин обсудит с Киевом планы ВСУ по удержанию территории в Курской области
Остин обсудит с Киевом планы ВСУ по удержанию территории в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Остин обсудит с Киевом планы ВСУ по удержанию территории в Курской области
Глава Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить с Киевом планы ВСУ в связи с вылазкой в Курскую область, заявила в четверг на брифинге заместитель официального... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:07
2024-08-22T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
киев
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
ллойд остин
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить с Киевом планы ВСУ в связи с вылазкой в Курскую область, заявила в четверг на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.По ее словам, Остин будет общаться с Украиной по вопросу о том, "планируют ли они удерживать" территории.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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в мире, киев, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, ллойд остин, владимир путин, валерий герасимов, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия
Остин обсудит с Киевом планы ВСУ по удержанию территории в Курской области

Пентагон: Остин обсудит с Киевом планы ВСУ удерживать территории Курской области

© AP Photo / Alex BrandonЛлойд Остин
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить с Киевом планы ВСУ в связи с вылазкой в Курскую область, заявила в четверг на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, Остин будет общаться с Украиной по вопросу о том, "планируют ли они удерживать" территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссия
 
 
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