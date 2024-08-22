https://ria.ru/20240822/ostanki-1967870321.html
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности - РИА Новости, 22.08.2024
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности
Неизвестные костные останки, предварительно, столетней давности нашли при реставрации храма в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:20
2024-08-22T18:20
2024-08-22T18:20
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967869789_0:366:2989:2047_1920x0_80_0_0_34a008883cb61e731f523deb257e7cb5.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неизвестные костные останки, предварительно, столетней давности нашли при реставрации храма в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Во время реставрации Храма Всех святых на Кулишках в центре Москвы было обнаружено более 30 ящиков, в которых находились костные останки, предварительно, 100-летней давности", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240822/kirgizija-1967828039.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967869789_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_4d79be8642ebb6626e42e73d78b51dc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности
В центре Москвы нашли костные останки столетней давности при реставрации храма
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неизвестные костные останки, предварительно, столетней давности нашли при реставрации храма в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Во время реставрации Храма Всех святых на Кулишках в центре Москвы было обнаружено более 30 ящиков, в которых находились костные останки, предварительно, 100-летней давности", - сказал собеседник агентства.