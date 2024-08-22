https://ria.ru/20240822/ostanki-1967870321.html

В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности

В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности - РИА Новости, 22.08.2024

В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности

Неизвестные костные останки, предварительно, столетней давности нашли при реставрации храма в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:20

2024-08-22T18:20

2024-08-22T18:20

москва

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неизвестные костные останки, предварительно, столетней давности нашли при реставрации храма в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Во время реставрации Храма Всех святых на Кулишках в центре Москвы было обнаружено более 30 ящиков, в которых находились костные останки, предварительно, 100-летней давности", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240822/kirgizija-1967828039.html

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