Рейтинг@Mail.ru
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ostanki-1967870321.html
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности - РИА Новости, 22.08.2024
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности
Неизвестные костные останки, предварительно, столетней давности нашли при реставрации храма в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:20
2024-08-22T18:20
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967869789_0:366:2989:2047_1920x0_80_0_0_34a008883cb61e731f523deb257e7cb5.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неизвестные костные останки, предварительно, столетней давности нашли при реставрации храма в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Во время реставрации Храма Всех святых на Кулишках в центре Москвы было обнаружено более 30 ящиков, в которых находились костные останки, предварительно, 100-летней давности", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240822/kirgizija-1967828039.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967869789_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_4d79be8642ebb6626e42e73d78b51dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
В Москве при реставрации храма нашли костные останки столетней давности

В центре Москвы нашли костные останки столетней давности при реставрации храма

© iStock.com / Emrah GokcanРеставрация
Реставрация - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / Emrah Gokcan
Реставрация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неизвестные костные останки, предварительно, столетней давности нашли при реставрации храма в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Во время реставрации Храма Всех святых на Кулишках в центре Москвы было обнаружено более 30 ящиков, в которых находились костные останки, предварительно, 100-летней давности", - сказал собеседник агентства.
Место раскопок близ города Таш-Кумыр на юге Киргизии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Киргизии нашли останки неизвестного науке динозавра
Вчера, 16:05
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала