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Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в Африке - РИА Новости, 22.08.2024
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13:17 22.08.2024 (обновлено: 15:20 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ospa-1967774645.html
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в Африке
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в Африке - РИА Новости, 22.08.2024
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в Африке
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки, с 19 по 23 августа специалисты организуют серию курсов по вопросам профилактики... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:17
2024-08-22T15:20
африка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки, с 19 по 23 августа специалисты организуют серию курсов по вопросам профилактики инфекционных болезней в Республике Конго, сообщили в ведомстве."Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки. В Республике Конго в период с 19 по 23 августа специалисты Роспотребнадзора проводят серию курсов по вопросам профилактики и лабораторной диагностики инфекционных болезней. Отдельное внимание уделено вопросам раннего выявления и борьбы с оспой обезьян", - отметили в пресс-службе.По данным ведомства, совместно с конголезскими специалистами из Национальной лаборатории общественного здравоохранения минздрава Конго были успешно апробированы и показали свою эффективность российские тесты для выявления оспы обезьян."Диагностические препараты – новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Конголезская сторона заинтересована в дальнейшем получении российских тестов и укреплении сотрудничества с Роспотребнадзором по вопросам реагирования на угрозы эпидемий."Для содействия зарубежным партнерам Роспотребнадзор предоставит и другим странам Африки российские тесты для диагностики оспы обезьян. Сегодня их производство налажено в ряде институтов, в частности в научном центре "Вектор", - добавили в ведомстве.
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африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире, в мире
Африка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире, В мире
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в Африке

Роспотребнадзор заявил о работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки

© Фото : Ваш Роспотребнадзор/TelegramРоспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Ваш Роспотребнадзор/Telegram
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки, с 19 по 23 августа специалисты организуют серию курсов по вопросам профилактики инфекционных болезней в Республике Конго, сообщили в ведомстве.
"Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки. В Республике Конго в период с 19 по 23 августа специалисты Роспотребнадзора проводят серию курсов по вопросам профилактики и лабораторной диагностики инфекционных болезней. Отдельное внимание уделено вопросам раннего выявления и борьбы с оспой обезьян", - отметили в пресс-службе.
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По данным ведомства, совместно с конголезскими специалистами из Национальной лаборатории общественного здравоохранения минздрава Конго были успешно апробированы и показали свою эффективность российские тесты для выявления оспы обезьян.
"Диагностические препараты – новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Конголезская сторона заинтересована в дальнейшем получении российских тестов и укреплении сотрудничества с Роспотребнадзором по вопросам реагирования на угрозы эпидемий.
"Для содействия зарубежным партнерам Роспотребнадзор предоставит и другим странам Африки российские тесты для диагностики оспы обезьян. Сегодня их производство налажено в ряде институтов, в частности в научном центре "Вектор", - добавили в ведомстве.
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АфрикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ситуация с эпидемией оспы обезьян в миреВ мире
 
 
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