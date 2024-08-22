https://ria.ru/20240822/ospa-1967774645.html
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в Африке
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в Африке - РИА Новости, 22.08.2024
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в Африке
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки, с 19 по 23 августа специалисты организуют серию курсов по вопросам профилактики... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:17
2024-08-22T13:17
2024-08-22T15:20
африка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки, с 19 по 23 августа специалисты организуют серию курсов по вопросам профилактики инфекционных болезней в Республике Конго, сообщили в ведомстве."Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки. В Республике Конго в период с 19 по 23 августа специалисты Роспотребнадзора проводят серию курсов по вопросам профилактики и лабораторной диагностики инфекционных болезней. Отдельное внимание уделено вопросам раннего выявления и борьбы с оспой обезьян", - отметили в пресс-службе.По данным ведомства, совместно с конголезскими специалистами из Национальной лаборатории общественного здравоохранения минздрава Конго были успешно апробированы и показали свою эффективность российские тесты для выявления оспы обезьян."Диагностические препараты – новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Конголезская сторона заинтересована в дальнейшем получении российских тестов и укреплении сотрудничества с Роспотребнадзором по вопросам реагирования на угрозы эпидемий."Для содействия зарубежным партнерам Роспотребнадзор предоставит и другим странам Африки российские тесты для диагностики оспы обезьян. Сегодня их производство налажено в ряде институтов, в частности в научном центре "Вектор", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240817/ospa-1966779778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире, в мире
Африка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире, В мире
Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в Африке
Роспотребнадзор заявил о работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки, с 19 по 23 августа специалисты организуют серию курсов по вопросам профилактики инфекционных болезней в Республике Конго, сообщили в ведомстве.
"Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки. В Республике Конго в период с 19 по 23 августа специалисты Роспотребнадзора проводят серию курсов по вопросам профилактики и лабораторной диагностики инфекционных болезней. Отдельное внимание уделено вопросам раннего выявления и борьбы с оспой обезьян", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, совместно с конголезскими специалистами из Национальной лаборатории общественного здравоохранения минздрава Конго были успешно апробированы и показали свою эффективность российские тесты для выявления оспы обезьян.
"Диагностические препараты – новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Конголезская сторона заинтересована в дальнейшем получении российских тестов и укреплении сотрудничества с Роспотребнадзором по вопросам реагирования на угрозы эпидемий.
"Для содействия зарубежным партнерам Роспотребнадзор предоставит и другим странам Африки российские тесты для диагностики оспы обезьян. Сегодня их производство налажено в ряде институтов, в частности в научном центре "Вектор", - добавили в ведомстве.