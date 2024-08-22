https://ria.ru/20240822/orsk-1967863538.html
Выделены средства на новый микрорайон Орска для пострадавших от паводка
Выделены средства на новый микрорайон Орска для пострадавших от паводка - РИА Новости, 22.08.2024
Выделены средства на новый микрорайон Орска для пострадавших от паводка
Правительство Оренбургской области приняло решение о выделении 250 миллионов рублей из резервного фонда на подключение к сетям и благоустройство микрорайона,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:02
2024-08-22T18:02
2024-08-22T18:02
оренбургская область
орск
жилье
денис паслер
благоустройство
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство Оренбургской области приняло решение о выделении 250 миллионов рублей из резервного фонда на подключение к сетям и благоустройство микрорайона, строящегося для пострадавших от паводка в Орске, сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, здесь с нуля ведется строительная база для реализации программы развития города и начала жилищного строительства, которая не велась десятилетия. На данный момент региональный застройщик "Сельский дом" занимается строительством жилья для пострадавших от паводка. До конца года будет построен новый микрорайон из индивидуальных домов и дуплексов. "В 2024-2025 годах планируется построить индивидуальные дома, дуплексы и многоквартирные дома, в том числе для пострадавших от паводка орчан. Для этого требуется обеспечить территории, определенные под застройку, необходимой инфраструктурой: инженерными сетями, дорогами, элементами благоустройства. Мы должны выполнить обязательства перед людьми", – написал Паслер в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что на строительной площадке в микрорайоне Звездный работают шесть подрядных организаций. Готовы свайные поля на 119 объектах, фундаменты – на 53. На 30 домах идет кладка стен. На улице Пацаева ведется строительство 12-этажного дома на 384 квартиры. Строительство второй многоэтажки начнется в сентябре. К осени 2025 года планируется сдать оба многоквартирных дома. Кроме того, правительством региона утвержден порядок предоставления субсидии акционерному обществу "Специализированный застройщик "Сельский дом". Минстрой Оренбургской области выступит главным распорядителем бюджетных средств. Субсидия "Сельскому дому" будет выделена в виде вклада в денежной форме в имущество, которое не увеличит уставной капитал организации.
https://ria.ru/20240820/vosstanovlenie-1967305559.html
https://ria.ru/20240815/zhile-1966392151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, жилье, денис паслер, благоустройство
Оренбургская область, Орск, Жилье, Денис Паслер, Благоустройство
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство Оренбургской области приняло решение о выделении 250 миллионов рублей из резервного фонда на подключение к сетям и благоустройство микрорайона, строящегося для пострадавших от паводка в Орске, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По его словам, здесь с нуля ведется строительная база для реализации программы развития города и начала жилищного строительства, которая не велась десятилетия. На данный момент региональный застройщик "Сельский дом" занимается строительством жилья для пострадавших от паводка. До конца года будет построен новый микрорайон из индивидуальных домов и дуплексов.
"В 2024-2025 годах планируется построить индивидуальные дома, дуплексы и многоквартирные дома, в том числе для пострадавших от паводка орчан. Для этого требуется обеспечить территории, определенные под застройку, необходимой инфраструктурой: инженерными сетями, дорогами, элементами благоустройства. Мы должны выполнить обязательства перед людьми", – написал Паслер в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что на строительной площадке в микрорайоне Звездный работают шесть подрядных организаций. Готовы свайные поля на 119 объектах, фундаменты – на 53. На 30 домах идет кладка стен. На улице Пацаева ведется строительство 12-этажного дома на 384 квартиры. Строительство второй многоэтажки начнется в сентябре. К осени 2025 года планируется сдать оба многоквартирных дома.
Кроме того, правительством региона утвержден порядок предоставления субсидии акционерному обществу "Специализированный застройщик "Сельский дом". Минстрой Оренбургской области выступит главным распорядителем бюджетных средств.
Субсидия "Сельскому дому" будет выделена в виде вклада в денежной форме в имущество, которое не увеличит уставной капитал организации.