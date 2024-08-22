https://ria.ru/20240822/orden-1967824412.html

Путин наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Путин наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - РИА Новости, 22.08.2024

Путин наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент РФ Владимир Путин наградил главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:46

2024-08-22T15:46

2024-08-22T15:46

россия

сахалинская область

владимир путин

григорий карасин

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов. "За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Карасина Григория Борисовича - сенатора РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области, председателя комитета Совета Федерации по международным делам", - говорится в документе. В пятницу Карасину исполняется 75 лет.

https://ria.ru/20240722/merzlikin-1961341925.html

россия

сахалинская область

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россия, сахалинская область, владимир путин, григорий карасин, совет федерации рф