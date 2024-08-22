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Путин наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - РИА Новости, 22.08.2024
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15:46 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/orden-1967824412.html
Путин наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Путин наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - РИА Новости, 22.08.2024
Путин наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Президент РФ Владимир Путин наградил главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:46
2024-08-22T15:46
россия
сахалинская область
владимир путин
григорий карасин
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов. "За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Карасина Григория Борисовича - сенатора РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области, председателя комитета Совета Федерации по международным делам", - говорится в документе. В пятницу Карасину исполняется 75 лет.
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россия, сахалинская область, владимир путин, григорий карасин, совет федерации рф
Россия, Сахалинская область, Владимир Путин, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Путин наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Сенатора Карасина наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.
"За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Карасина Григория Борисовича - сенатора РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области, председателя комитета Совета Федерации по международным делам", - говорится в документе.
В пятницу Карасину исполняется 75 лет.
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РоссияСахалинская областьВладимир ПутинГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
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