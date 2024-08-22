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Поврежденный ВСУ паром в порту "Кавказ" затонул
Поврежденный ВСУ паром в порту "Кавказ" затонул - РИА Новости, 22.08.2024
Поврежденный ВСУ паром в порту "Кавказ" затонул
Паром в акватории порта "Кавказ" затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет, сообщает оперштаб... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:46
2024-08-22T18:46
2024-08-22T18:54
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Паром в акватории порта "Кавказ" затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале."В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет", - говорится в сообщении Оперштаба.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ", на месте работают экстренные и специальные службы. Направлен пожарный поезд для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами. Пожару в порту "Кавказ" присвоен третий ранг сложности. По данным Бабенкова, на пароме находилось 30 цистерн.
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вооруженные силы украины, краснодарский край, россия, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, Происшествия
Поврежденный ВСУ паром в порту "Кавказ" затонул
Оперштаб: загоревшийся от атаки ВСУ паром затонул, в порту возгорания нет