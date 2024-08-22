https://ria.ru/20240822/opershtab-1967876525.html

Поврежденный ВСУ паром в порту "Кавказ" затонул

Поврежденный ВСУ паром в порту "Кавказ" затонул - РИА Новости, 22.08.2024

Поврежденный ВСУ паром в порту "Кавказ" затонул

Паром в акватории порта "Кавказ" затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет, сообщает оперштаб... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:46

2024-08-22T18:46

2024-08-22T18:54

вооруженные силы украины

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происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Паром в акватории порта "Кавказ" затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале."В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет", - говорится в сообщении Оперштаба.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ", на месте работают экстренные и специальные службы. Направлен пожарный поезд для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами. Пожару в порту "Кавказ" присвоен третий ранг сложности. По данным Бабенкова, на пароме находилось 30 цистерн.

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вооруженные силы украины, краснодарский край, россия, происшествия