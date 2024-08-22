https://ria.ru/20240822/obstrely-1967901856.html

При украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей

При украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей - РИА Новости, 22.08.2024

При украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей

Девять мирных жителей, включая трех детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских войск территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:21

2024-08-22T21:21

2024-08-22T21:30

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

нато

денис пушилин

петровский район

украина

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Девять мирных жителей, включая трех детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских войск территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин."Девять мирных жителей, в том числе трое детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале.По данным Пушилина, в Петровском районе Донецка пострадали пять человек, включая двух детей. В центре Горловки пострадали четыре человека, включая маленькую девочку. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.Кроме того, из-за обстрелов повреждены 13 жилых домов и пять автомобилей."К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 16 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

петровский район

украина

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донецкая народная республика, происшествия, нато, денис пушилин, петровский район, украина