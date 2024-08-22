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При украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:21 22.08.2024 (обновлено: 21:30 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/obstrely-1967901856.html
При украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей
При украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей - РИА Новости, 22.08.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей
Девять мирных жителей, включая трех детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских войск территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:21
2024-08-22T21:30
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
нато
денис пушилин
петровский район
украина
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Девять мирных жителей, включая трех детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских войск территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин."Девять мирных жителей, в том числе трое детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале.По данным Пушилина, в Петровском районе Донецка пострадали пять человек, включая двух детей. В центре Горловки пострадали четыре человека, включая маленькую девочку. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.Кроме того, из-за обстрелов повреждены 13 жилых домов и пять автомобилей."К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 16 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, происшествия, нато, денис пушилин, петровский район, украина
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, НАТО, Денис Пушилин, Петровский район, Украина
При украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей

Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Девять мирных жителей, включая трех детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских войск территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Девять мирных жителей, в том числе трое детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале.
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По данным Пушилина, в Петровском районе Донецка пострадали пять человек, включая двух детей. В центре Горловки пострадали четыре человека, включая маленькую девочку. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, из-за обстрелов повреждены 13 жилых домов и пять автомобилей.
"К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 16 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияНАТОДенис ПушилинПетровский районУкраина
 
 
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