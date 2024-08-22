При украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей
Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали девять мирных жителей
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Девять мирных жителей, включая трех детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских войск территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Девять мирных жителей, в том числе трое детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале.
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По данным Пушилина, в Петровском районе Донецка пострадали пять человек, включая двух детей. В центре Горловки пострадали четыре человека, включая маленькую девочку. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, из-за обстрелов повреждены 13 жилых домов и пять автомобилей.
"К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 16 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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